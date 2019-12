Castres - Enisei

S'ils veulent prétendre à la qualification, les Castrais sont dans l'obligation de l'emporter et si possible avec le bonus offensif. D'autant plus qu'ils n'ont pas pris ce dernier en Russie la semaine passée. Le CO souhaite donc réaliser une prestation pleine, sérieuse et appliquée. Si cela se réalise, ils devraient logiquement atteindre leur objectif et faire un premier pas vers la qualification en passant devant Newport ou Worcester.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2571 vote(s) Castres Match nul Enisei

Notre pronostic : victoire de Castres avec le bonus offensif.

London Irish - Toulon

Le week-end dernier, à Mayol, le RCT n'a fait qu'une bouchée des Anglais. Grâce à cette victoire bonifiée, ils ont pris assez largement les commandes de cette Poule B. Cependant, une victoire ce week-end pourrait permettre de se rapprocher de la qualification et d'envisager les prochaines journées plus sereinement contre les Scarlets et Bayonne. C'est donc l'heure de terminer le boulot pour les hommes de Collazo.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2761 vote(s) London Irish Match nul Toulon

Notre pronostic : victoire des London Irish, bonus défensif pour Toulon.

Scarlets - Bayonne

Comme d'autres clubs français, l'Avrion n'a plus grand chose à jouer dans cette compétition. C'est pourquoi ce match au pays de Galles n'est pas primordial pour eux. Cependant, il permettra de préparer la venue de Brive la semaine prochaine. Dans cette optique, Yannick Bru amènera quelques cadres afin d'encadrer certains jeunes. En face, les Scarlets se doivent de gagner pour rester dans la course à la qualification.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2428 vote(s) Scarlets Nul Bayonne

Notre pronostic : victoire des Scarlets.

Bordeaux - Agen

Il existe très peu de suspens autour de cette rencontre franco-française. La semaine dernière, l'UBB a humilié le SUA à Armandie (3-73) et compte bien renouveler cette prestation à Chaban samedi. Cependant, les hommes de Laussucq auront à coeur de montrer un tout autre visage et de se racheter de ce revers. S'ils devraient tenir la dragée haute aux Girondins, ces derniers comptent l'emporter avec le bonus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2415 vote(s) Bordeaux Match nul Agen

Notre pronostic : victoire de Bordeaux avec le bonus offensif.

Stade français - Bristol

Alors que cette compétition paraissait importante aux yeux des Parisiens, leur dernière place au classement ne devrait pas leur permettre d'envisager la qualification. C'est pourquoi la victoire sera difficile à aller chercher contre des Anglais en pleine forme, qui survolent le championnat national ainsi que leur poule de Challenge Cup. C'est avec l'envie d'obtenir quasiment cette qualif' que les Bears débarquent dans la capitale.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2634 vote(s) Stade français Match nul Bristol

Notre pronostic : victoire de Bristol.

Brive - Zèbre

Les Brivistes ne donnent pas la priorité à cette compétition. Mais ils aligneront quand même une équipe compétitive afin de jouer le coup à fond, mais aussi de préparer le déplacement périlleux à Bayonne samedi prochain. Quant aux Italiens, cette victoire à domicile contre le CAB a relancé des envies de qualification. Cet affrontement, pas très alléchant sur le papier, devrait cependant se révéler intéressant.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2363 vote(s) Brive Match nul Zèbre

Notre pronostic : victoire de Brive avec le bonus offensif.

Pau - Cardiff

La Section a subi un sacré revers du côté du pays de Galles le week-end dernier. La revanche promet d'être sanglante, sous des conditions climatiques difficiles. Un match plein de combat en prévision donc. Cependant, Pau ne vise plus la qualification contrairement aux Blues. Ces derniers espèrent donc s'imposer dans le Béarn afin de confirmer leur statut acquis ces dernières saisons.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2317 vote(s) Pau Match nul Cardiff

Notre pronostic : victoire de Cardiff, bonus défensif pour Pau.