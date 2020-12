Dans son communiqué, L'EPCR indique aussi que même s'il n'y a aucune preuve qu'un joueur parisien ait été contaminé par la Covid mais que des doutes existes et d'ailleurs c'est le club de la capitale qui a indiqué ses inquiétudes à l'EPCR. La Commission a alors décidé d'annuler cette rencontre et de donner vainqueur par 28-0 les Cardiff Blues.

Voici le communiqué de l'EPCR :

"Le club du Stade Français Paris a informé l’EPCR qu’en raison de ses préoccupations concernant le statut COVID-19 de ses joueurs et de son staff, il estime qu'il n'est pas prudent de disputer son match de la phase préliminaire de Challenge Cup face aux Cardiff Blues prévu demain (dimanche 20 décembre) au stade Rodney Parade. Par conséquent, l’EPCR a décidé que le match devait être annulé. Le Stade Français Paris a joué contre Benetton Rugby pendant la 1re Journée du tournoi le week-end dernier. Depuis, le club de Benetton Rugby a présenté des cas positifs de COVID-19 parmi ses joueurs et son staff. Le match de Benetton Rugby de ce week-end face à Agen a aussi été annulé.

Bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'un joueur ou un membre du staff du Stade Français Paris ait été exposé au virus pendant le match de la 1re Journée, et bien qu'ils aient tous été testés négatifs par la suite, il existe des doutes sur le statut COVID-19 de l’équipe et du staff qui ont incité le club à faire part de ses inquiétudes à l'EPCR. Bien qu’un Comité d’évaluation des risques médicaux ait estimé que le match de demain à Rodney Parade pouvait se dérouler en toute sécurité, le Stade Français Paris était réticent à se rendre au pays de Galles. A la suite de la décision d’annuler la rencontre, une Commission de résolution des résultats de matchs, composée de Vincent Gaillard, Directeur général de l’EPCR, d’Andrea Rinaldo, membre du comité directeur de l’EPCR, de Tom Walsh, Manager COVID-19 de l’EPCR, d’Anthony Lepage, Directeur administratif et financier de l’EPCR, et de Liam McTiernan, Responsable Gouvernance et Réglementation de l’EPCR, a été convoquée aujourd’hui (samedi 19 décembre) pour déterminer le résultat de la rencontre.

La Commission a étudié tous les éléments et les Cardiff Blues ont été considérés vainqueurs et se sont vu attribuer cinq points de classement avec un score de 28-0. L’EPCR tient à souligner que la faute n'a pas été considérée comme un facteur lors des délibérations, et que la décision de la commission a été prise dans l’optique de faciliter l'achèvement de cette saison de Challenge Cup dans des circonstances sans précédent."