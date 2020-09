Bristol - Bordeaux

Cette première demi-finale s'annonce indécise. D'un côté les Bears de Bristol se sont imposés assez facilement la semaine dernière face aux Dragons. De l'autre, l'Union Bordeaux-Bègles va disputer une première demi-finale européenne de son histoire, après avoir battu difficilement Edimbourg. Depuis les débuts de la compétition, les deux équipes sont en tête du classement des essais marqués (34 pour Bristol et 30 pour l'UBB), et du classement des points marqués. Enfin, Bristol et Bordeaux ont le même bilan en Challenge Cup cette saison, avec six victoires et un nul chacun. Bristol aura l'avantage du terrain, c'est pourquoi nous les voyons se qualifier pour la finale.

Notre pronostic : Courte victoire de Bristol.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1645 vote(s) Bristol Bordeaux

Toulon - Leicester

Toulon a eu beaucoup de mal à se qualifier contre les Scarlets. Leicester atteint les demi-finales après avoir remporté sur tapis vert son match contre Castres. Une qualification assez inédite pour les Tigers qui disputent pour la première fois la Challenge Cup. Le dernier match des Anglais remonte au 13 septembre et une courte victoire contre Northampton. Toulon a eu l'avantage de jouer son quart de finale et donc d'avoir garder le rythme de jouer un match par week-end sans coupure, contrairement à Leicester. Avec le soutien de son public, nous voyons les Toulonnais rejoindre Bristol en finale.

Notre pronostic : Victoire de Toulon