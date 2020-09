Bristol-Dragons

Les Bears sont en forme. Et l'arrivé de leur recrue star, Semi Radradra n'y est pas pour rien. Une équipe dangereuse offensivement capable de faire de nombreux franchissements (96 sur les phases de poules). Sans être l'équipe épouvantaille, Bristol fait sa course dans le haut du tableau de Premiership. En face, le jeune club gallois des Dragons créé en 2003 peine à se faire une place parmi les grandes équipes de Challenge Cup. Sa dernière victoire en quart de finale remonte à 2007, et face à Bristol, nous les voyons s'incliner.

Quel est votre pronostic ? Sondage 618 vote(s) Leicester Castres

Bordeaux-Edimbourg

Samedi à 13H30, Bordeaux va enfin pouvoir confirmer son statut de favoris. Déjà parce qu'ils entament leur première phase finale européenne. Ensuite parce que le club de Laurent Marti était bien parti la saison dernière pour devenir champion de France. Edimbourg de son côté reste sur quatre défaites d'affilées en phase finales toutes compétitions confondues. Lors des phases de poules, l'UBB avait arraché un nul à Edimbourg, et sortait largement vainqueur du match retour. L'avantage revient donc aux Bordelais qui vont disputer ce quart à domicile, et avec un Christophe Urios habitué à transcender ses joueurs lors des grands rendez-vous.

Quel est votre pronostic ? Sondage 696 vote(s) Bordeaux Edimbourg

Toulon-Scarlets

Deux équipes qui se ressemblent et se connaissent très bien. Comme Toulon, les Scarlets ont davantage l'habitude de se retrouver en Champions Cup. Comme Toulon, leur dernière apparition dans ce championnat remonte à la saison 2011/2012. Depuis, le RCT a revu son modèle et cette compétition pourrait bien servir de test pour les jeunes joueurs du club qui dorénavant s'appuie sur la formation. D'autant que les Varois en 2012 avait échoué en finale. Remporter le titre permettrait peut-être aux pépites toulonnaises de franchir un cap. Et ça commence par les Scarlets, le meilleur club du Pays de Galles qui compte dans ses rangs Halfpenny, ancien joueur du RCT. Nul doute que le buteur gallois aura à coeur de passer tous les points sur la pelouse de Mayol. Et les joueurs de Llanelli sont de fait davantage expérimentés. Deux sérieux arguments dans les matchs couperets.

Quel est votre pronostic ? Sondage 700 vote(s) Toulon Scarlets

Leicester-Castres

Dans leur championnat respectif, les deux équipes sont à la peine. Castres n'avait pas convaincu lors de la dernière saison de Top 14. Castres a certes gagné à Agen, mais a été battu à Pierre-Fabre par le Stade Français. Preuve qu'ils peinent encore à convaincre. Pareil pour Leicester, avant-dernier de Premiership mais qui compte tout de même de sérieux joueurs comme à la charnière Ben Youngs et George Ford. Et leur dernière victoire face à Northampton a de quoi leur redonner confiance.

Quel est votre pronostic ? Sondage 682 vote(s) Leicester Castres

Par Geoffroy Jacqueson