Newport 31-17 Castres

Avec une équipe quelque peu remaniée par rapport à ce qu’il présente en championnat, le CO s’est inclinée sur la pelouse d’une des équipes les plus faibles du Pro 14. Les Gallois, plutôt entreprenants à domicile, ont pris le meilleur sur les Tarnais grâce notamment à un triplé plein d’autorité de leur numéro 8 Taine Bashaw en première période. A la pause le score était déjà fait, et l’essai de Rado au milieu d’une deuxième période terne ne changeait rien à l’ampleur du score, 31 à 17. Au Pays de Galles, Castres a entamé son Challenge Cup comme elle joue en Top 14 depuis le début de la saison.

Top 14 - Taylor Paris (Castres), face à Brive.Icon Sport

Leicester 41-20 Pau

Méconnu sur la scène européenne, Leicester possède pourtant un jeune ailier gallois avec de sérieuses qualités dans son couloir droit. Face à Pau, Jonah Holmes a montré ses qualités aux yeux des Français, grâce notamment à quatre essais inscrits, dont un magnifique après un bel offload de George Ford. En face, des essais de Daubagna et de Metz n’ont rien pu faire face à des Tigers renforcés par les retours de Tuilagi ou Ford, ce dernier étant par ailleurs excellents face au but avec 5 coups de pied réussis. Défaite 41 à 20, voilà qui fait lourd pour la Section même si les Béarnais n’ont clairement pas fait de cette compétition une priorité cette saison.

Top 14 - Thibault Daubagna (Pau), face à Lyon.Icon Sport

Bordeaux-Bègles 40-30 Wasps

Challenge Cup - Romain Buros (Bordeaux), face aux Wasps.Icon Sport

Dans un match très animé en seconde période, l’UBB a poursuivie la forme qu’elle montre en championnat, en Challenge Cup. Les Bordelais, emmenés par un grand Jalibert, auteur de 20 points au pied, ont creusé l’écart en fin de match. À égalité peu avant l’heure de jeu (16 a 16), des essais successifs d’Higginbotham puis de Lesgourgues et enfin Plazy ont parachevé le succès des locaux et conforté leur force collective. Avec plus de la moitié des points inscrits dans le dernier quart d’heure, le public girondin a eu le droit à une fin de match endiablée. Voilà qui a donné encore un peu plus de saveur à cette belle victoire 40 à 30, acquise face à l’un des favoris de cette compétition cette saison, les Wasps.

Bayonne 13-20 Toulon

Vendredi soir dans le froid du Pays basque, Toulon a pris le meilleur sur Bayonne en allant s'imposer là-bas 13 à 20 avec une équipe jeune et remaniée. Même si Carbonel par exemple n'a pas été en réussite au pied, l'ouvreur toulonnais a parfaitement animé le jeu de son équipe, qui a inscrit tout de même quatre essais par Van der Merwe, Savea et Etrillard, et empoché donc le bonus offensif.

Challenge Cup - Baptiste Serin (Toulon)Icon Sport

En face, Bayonne n'avait répondu que par essai de Muscarditz en début de seconde période. Voilà qui conforte Toulon dans ses ambitions de réaliser une bonne campagne européenne cette année, quand la finale du Challenge se jouera du côté du Vélodrome cette année...

Agen 10-31 Edimbourg

À Armandie, les jeunes agenais alignés ont bien tenté de faire mieux que de résister face à Edimbourg, mais la marche était trop haute face aux Ecossais et leur cohorte d'internationaux. Barclay, Johnstone, Ritchie, Farndale... les cadres étaient nombreux et c'est finalement le jeune talonneur Chris Fenton qui a donné le point du bonus à ces derniers après la sirène. Côté agenais, seul Masilevu a réussi à trouver l'ouverture en seconde période. Pas de quoi éviter cette défaite 10 à 31.

Challenge Cup - Benito Masilevu (Agen)Icon Sport

Stade français 11-27 Brive

À Paris, en championnat comme en Challenge, rien ne va plus. Alors qu'on pensait que les Parisiens parviendrait à enfin gagner face à une équipe briviste assez remaniée et donc l'Europe n'est pas la priorité, ce sont finalement les visiteurs qui se sont imposés et de fort belle manière. Grâce à des essais de ses Géorgiens, le CAB l'a emporté 11 à 27 face à une équipe qui alignait quand même des joueurs comme Macalou ou Naivalu. Une belle performance des Corréziens.

Challenge Cup - Guillaume Namy (Brive)Icon Sport

Par Théo Fondacci