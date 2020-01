Castres - Dragons

Au ralenti en championnat, Castres peut toujours se qualifier pour les quarts de finale. Victoire impérative cependant pour les Tarnais face au leader de la poule 1. Avec seulement deux points de retard, Castres aurait le destin entre ses mains lors du déplacement à Worcester. Toutefois, méfiance aux Gallois qui sont certes à la peine en championnat, mais qui se montrent convaincants en Challenge Cup. Avec de l'application et le soutien des supporters de Pierre-Fabre, Castres peut l'emporter.

Notre pronostic : Victoire de Castres, bonus défensif pour les Dragons.

Bayonne - London Irish

Match pour du beurre à Jean Dauger entre les deux derniers de la poule 2. Bayonne, quasi à l'arrêt en championnat après un début de saison canon aura à coeur de se reprendre avec cette parenthèse européenne. Méfiance tout de même aux Londoniens qui avait battu les Basques au match aller au terme d'une rencontre folle. Mais le jeu de mouvement des Bayonnais dans une partie sans enjeu pour être la solution pour l'emporter.

Notre pronostic : Victoire de Bayonne.

Scarlets - Toulon

L'enjeu, il sera au Parc y Scarlets, l'antre des gallois. Une rencontre pour la première place entre Llanelli qui vient de remporter ses deux matchs contre les autres provinces galloises. Mais en face, Toulon est en forme avec deux victoires très convaincantes contre Castres et Clermont un nul précieux à Toulouse. Avec quatre victoires en autant de matchs, Toulon est inarrêtable en Challenge. Même si les Scarlets étaient tout près de faire tomber le RCT à Mayol lors du match aller.

Notre pronostic : Victoire de Toulon, bonus défensif pour les Scarlets.

Bordeaux-Bègles - Edimbourg

Ici aussi, c'est un match pour la première place de la poule. Les deux équipes sont invaincues dans cette poule 3 et s'étaient séparés sur un match nul en Écosse 16-16. Mais Bordeaux-Bègles réalise pour le moment une superbe saison. Tout frais champion d'automne, l'UBB aura à coeur de se faire un grand pas vers la qualification malgré un dernier déplacement délicat chez les Wasps. Mais l'enjeu est le même pour Edimbourg, match équilibré en perspective.

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles.

Agen - Wasps

Dernière réception européenne pour le SUA qui n'hésitera pas à faire tourner son effectif pour cette rencontre sans enjeu, le plus important pour les Lot et Garonnais étant bien sûr le Top 14. Mais Agen va vouloir à tout prix laver l'affront de cette cinglante défaite à Armandie face à l'UBB (3-73). Mais en face, les Wasps ont des arguments à faire valoir et voudront se servir de ce déplacement pour reprendre de la confiance alors que l'équipe végète en bas de classement en Premiership.

Notre pronostic : Victoire des Wasps avec le bonus offensif.

Stade Français - Zèbre

Fort d'une victoire importantissime contre le Stade Toulousain, les Parisiens semble de mieux en mieux et ont attaqué pied au plancher cette année 2020. Pour la réception des italiens de Zèbre, les joueurs de la capitale voudront surfer sur la vague du succès, et arracher enfin un succès à domicile en Challenge Cup cette saison. Malgré une belle victoire face aux Cheetahs ce week-end, les Italiens semblent trop justes dans cette compétition.

Notre pronostic : Victoire du Stade Français avec le bonus offensif.

Bristol - Brive

Il paraît très difficile de contenir les Bears en Challenge Cup cette saison. Quatre matchs pour quatre victoires, les Anglais sont lancés dans cette poule 4 et Brive aura fort à faire pour enrayer la dynamique. Les Corréziens devront laisser derrière eux la débâcle du match aller et cette défaite 0-36 à Amédée-Domenech. Partis pour se qualifier, Bristol devrait l'emporter face à Brive pour définitivement assurer sa qualification.

Notre pronostic : Victoire de Bristol avec le bonus offensif.

Calvisano - Pau

Il y a encore un mince espoir de qualification pour la Section Paloise. Il faudrait certes un concours de circonstances incroyables, mais une victoire bonifiée à Calvisano serait une opportunité d'entretenir cet espoir. À la peine en Top 14, les Béarnais voudront passer à autre chose. Gare toutefois aux Italiens qui avaient accroché Leicester à domicile lors de la journée précédente et qui voudront réagir après sa deuxième défaite de la saison dans le championnat italien.

Notre pronostic : Victoire de Pau avec le bonus offensif.