Le travail est fait en championnat

Après avoir signé sa 5e victoire à l’extérieur de la saison contre Agen, Clermont un fait un pas de plus vers les demi-finales. Avec 13 points d’avance sur le LOU et le Racing 92, troisièmes, les Clermontois ont un joli matelas qui leur permet de laisser le Top 14 de côté l’esprit tranquille. Toulouse est devant à sept longueurs et reste la locomotive idéale pour l’ASM avant de recevoir le Racing 92 et d’aller au Stade toulousain mi-avril… "Il n’y a rien de fait mais on peut envisager la fin de saison plus confortablement" avouait Franck Azéma. Et penser à l’Europe.

Des Bleus au service du collectif

Retrouver des repères collectifs, tel était l’objectif de ce match à Armandie au-delà de l’ambition comptable. Franck Azéma a aligné tous ses internationaux français à disposition au coup d’envoi. "Je ne sais pas si c’est l’équipe du moment mais il était important de retrouver tout l’effectif rappelait-il. Il fallait retrouver de la cohésion et traverser un match comme ça avant l’Europe." Laidlaw était sur le banc et Fofana ménagé. Les six Bleus du Tournoi (Falgoux, Vahaamahina, Iturria, Parra, Lopez et Penaud) étaient alignés et ont montré différents visages. Après une première mi-temps poussive, les cadres sont montés en puissance comme l’équipe. Falgoux, a mis au supplice ses vis-à-vis en mêlée, Iturria a été actif, Penaud impérial sous les ballons hauts et Morgan Parra décisif au pied (7/8) comme dans le leadership. Lopez a repris ses marques. Slimani qui jouait son deuxième match depuis son retour de blessure a également été irréprochable en mêlée. De quoi offrir des garanties avant dimanche.

Disciplinés mais maladroits : du travail avant Northampton

"C’est loin d’être parfait" déclarait Arthur Iturria dans les couloirs d’Armandie. On ne peut pas se cacher derrière le manque de repères. On doit gommer notre première mi-temps car ce sera un immense match dimanche contre une très grosse équipe." Si la mêlée a été la grande satisfaction de ce match à Agen (16 points remportés), le premier acte est une bonne base de travail. Les Clermontois ont laissé tomber beaucoup trop de ballon pour développer leur jeu (10 en-avant). Au centre, le jeu clermontois a manqué cruellement de fluidité. Et sur les plaquages les Auvergnats sont encore perfectibles avec 20 plaquages manqués sur 100. Par contre, dans un contexte hostile, les Jaune et Bleu ont fait preuve de maîtrise avec seulement 6 pénalités concédées. Les hommes de Franck Azéma ont montré qu’ils étaient déjà en mode Coupe d’Europe avant de retrouver Monsieur George Clancy dimanche. Au niveau de la mêlée fermée, l’ASM a aussi de solides arguments pour mettre en difficulté le pack des Saints déjà en souffrance l’an dernier au Michelin. "La mêlée nous a bien aidé rappelle Didier Bès. On avait vu quelque-chose sur cette mêlée d’Agen mais je le garde pour nous car cela pourra nous servir dimanche prochain…"

" C’est une grosse équipe. Dimanche, il va falloir être concentrés et tout lâcher "

Quelle équipe contre les Saints ?

A quelques exceptions près, l’équipe alignée contre les Anglais dimanche devrait très proche de celle qui a démarré à Agen. La première ligne est incontournable et en deuxième-ligne le duo Timani-Vahaamahina, associés 12 fois cette saison, tient la corde. Mais la cheville de "Vahaa" touchée contre Agen inquiétait. En cas de pépin, Jedrasiak revient très bien. En troisième-ligne, Iturria et Lee devraient démarrer mais il y a match pour l’autre poste de flanker… Lapandry, alias "Monsieur propre" peut s’inviter au coup d’envoi comme Yato. Mais Fischer aussi prétend à une place d’impact player. Iturria peut libérer une place s’il monte d’un cran… A la charnière pas de souci mais en revanche au centre, l’ASM aura besoin du retour de Fofana pour déverrouiller le jeu. Avec qui l’associer ? Sûrement avec Betham ou Naqalevu car Lamerat, forfait de dernière minute à Agen se plaignait de la cuisse et était incertain. Sur les ailes, avec Penaud, Raka et Grosso il y a plusieurs options. A l’arrière Abendanon tient la corde en l’absence de Toeava. A moins que certains permutent…

Premiership - Les joueurs de Northampton soulevant la coupe d'AngleterreIcon Sport

Northampton a repris des couleurs

Ce sera le 8e match entre les deux équipes et l’ASM n’a perdu qu’une seule fois, l’an dernier en Champions Cup. Les deux équipes étaient encore dans la même poule cette saison et l’ASM a gagné ses deux matches en se faisant peur au retour (41-20 et 48-40). Les Saints sont bien présents en quart et après un démarrage laborieux en Premiership, ils sont désormais 5e. A 30 points du leader, Exeter. Les Saints, vainqueurs à Leicester le weekend dernier développent un rugby total et l’opposition n’aura rien à voir avec celle de samedi dernier. Dimanche, il faudra fermer les portes face aux coéquipiers de Dan Biggar et de Cobus Reinach, privés sans doute de Courtney Lawes et de Dylan Hartley blessés. Vainqueurs de la modeste "Coupe d’Angleterre" face aux Saracens "c'est une grosse équipe rappelle Iturria. On les a pris un peu à froid en début de saison. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas encore prêts ou si c’est nous qui avions fait un bon match mais il faut oublier ça. On a vu qu'au retour c'était déjà une toute autre confrontation et certains joueurs avaient sorti un gros match. Dimanche, il va falloir être concentrés et tout lâcher." L’ASM, rodée aux joutes européennes, aura eu huit jours pour préparer ce choc face à un adversaire qu’elle connait par cœur. Raison de plus pour redoubler de vigilance, même à domicile.