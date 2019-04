Rugbyrama : Romain, quel est le sens à donner à cette qualification en finale de Challenge Cup à Newcastle ?

Romain Sazy : On marque l’histoire. Comme je l’ai dit aux mecs, on valide le travail des quarante joueurs, du staff, des kinés, des préparateurs physiques. De tout le monde ! Pour le club, c’est hyper important. Il le mérite tellement. En partant des dirigeants, on a un président (Vincent Merling, ndlr) qui est fabuleux. On lui offre une finale à Newcastle. Pour les supporters, je pense sincèrement qu’on le mérite.

C’est une sorte de récompense collective ?

R.S. : Oui, c’est une récompense. Depuis la dernière finale, contre Agen à Bordeaux (en Pro D2, en 2014, ndlr), il y a eu du chemin. On a fait pas mal de choses. Ce n’est pas une page blanche qu’il y a eu derrière cette finale de Pro D2. On a vécu des moments intenses, des bons comme des mauvais. On a toujours su se relever, faire front. Quand tu reprends les saisons depuis la montée en Top 14, tout le monde aurait signé. Une carrière de joueur, c’est assez court. Quand tu fais le tour du vestiaire, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué des finales. Il y en a mais pas beaucoup.

Ce fut âpre et disputé jusqu’au bout !

R.S. : C’est le caractère qui nous fait passer. Stratégiquement, ce n’était pas un match où l’on a su garder deux ou trois temps de jeu. C’était assez compliqué. Je ne pense pas que ce soit l’un des plus gros matchs. Il y avait beaucoup d’incertitudes. On commence le match timidement. On est surpris. On prend un essai, on recolle. On a fait front. Nous sommes très content d’être en finale. Nous avons pensé à ça toute la semaine.