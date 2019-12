23 ans et pur produit du Béarn. Formé à Bizanos, Pierre Nueno évolue désormais du côté de Pau. Dix rencontres disputées sous le maillot vert de la Section depuis la saison 2017/2018 et voilà qu'il inscrit son troisième essai, le week-end dernier contre les Cardiff Blues (34-29) au Stade du Hameau. Un essai amené par une belle course au soutien d'un de ses coéquipiers et pas le moindre. "Au départ de l'action, je suis sur la gauche de Ben Smith. J'anticipe sa percée et donc sa course pour pouvoir être au soutien quand il arrivera face à l'arrière. J'essaye d'accélérer pour me rapprocher de lui et être à hauteur lors de la passe. Quand il me fait la passe, je n'ai plus qu'à courir pour aller aplatir" explique le jeune centre. Un geste élégant pour Ben Smith qui aurait pu tenter d'y aller tout seul, lui qui est le sixième meilleur marqueur de la Fougère (39 essais au compteur)

Le troisième essai de sa carrière pour Pierre Nueno, le troisième aussi contre une équipe galloise. Alors quand on lui demande si Fabien Galthié pourrait l'appeler contre Cardiff le 22 février pour continuer d'être la bête noire des Gallois, il répond en rigolant : "J'en doute fort mais bon on ne sait jamais".

Premier match au pied des Pyrénées pour l'emblématique All-Blacks aux 84 sélections et première passe décisive donc. Un joueur de classe mondiale qui ne peut qu'aider un groupe. "Je suis persuadé qu'il va beaucoup nous apporter. C'est quelqu'un qui comprend extrêmement bien le rugby, de par ses courses notamment. Il a une excellente vision du jeu et une capacité d'analyse des situations supérieure aux autres", admire l'un des marqueurs du jour. Après avoir passé six semaines sans jouer et pour sa première cape, l'expérience et le talent du champion du monde 2015 lui ont déjà permis de montrer de quoi il est capable.

Intégrer la rotation de la Section

Cet essai inscrit par le trois-quart centre palois, lui a permis de retrouver le plus important pour un sportif : le terrain. "Je n'ai pas eu énormément de temps de jeu cette saison alors je prends tout ce qu'on me donne. Quand on te laisse ta chance pour t'exprimer, tu fais deux fois plus d'efforts quand tu es sur le terrain. Je ne pense pas avoir perdu de point après ma prestation, mais je sais qu'il me reste encore beaucoup de travail, dans le secteur défensif notamment. A terme, mon objectif est de m'installer dans la rotation de l'équipe."

Les espoirs de qualification en Challenge Cup existent, bien qu'ils s'annoncent minces. Mais pour Nueno, tant qu'il y a de la vie.. "Nous sommes des compétiteurs, on va tout donner pour se qualifier. On sait très bien que jouer des phases finales, ca ne peut faire que du bien pour notre groupe. Il faudra sûrement deux bonus offensifs pour espérer quelque chose". Un déplacement à Calvisano avant de recevoir les Tigres de Leicester pour la dernière journée, voilà le calendrier des futures échéances vertes sur la scène européenne.

