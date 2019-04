Clermont rejoint La Rochelle

Dans son antre du Michelin à guichets fermés, Clermont a encore assuré un succès de rang en Challenge Cup, le huitième consécutif, après une prestation très appliquée face aux Harlequins dans cette demi-finale. Un premier acte maîtrisé (26-8 à la pause) avec deux essais de Lee (32e) et Penaud (36e) contre une réalisation anglaise signée Brown (39e). Mais les Clermontois se sont fait peur dans le deuxième acte. Après deux pénalités de Parra pour consolider une solide avance (32-8, 54e), l'ASM a encaissé pas moins de trois essais soit un 19-0 sur la fin de partie qui aurait pu être fatal mais le temps a finalement manqué aux Quins (32-27).

A l'image de son parcours sans faute dans cette Challenge Cup, Clermont a montré un visage très sérieux ce samedi soir notamment en première période. Malgré une bonne entame anglaise, le plan de jeu prudent et pragmatique a été respecté à la lettre. Une bonne conquête avec plusieurs ballons volés en touche sur lancer adverse, une grosse occupation au pied et surtout une charnière très réaliste en zone de marque avec deux drops de Lopez. Penaud et Lee ont ensuite marqué sur les premiers véritables temps forts auvergnats avant que Parra ne scelle une large avance au tableau d'affichage avec un 100% au pied (6/6, 16 points). Le demi de mêlée clermontois a énormément pesé sur cette demi-finale et a logiquement été élu homme du match.

Challenge Cup - Essai de Clermont contre les HarlequinsIcon Sport

Un solide finish anglais

Qu'est-ce qui a coincé alors dans cette demie ? Comme en quart de finale face à Northampton, Clermont a calé à l'approche de l'heure de jeu alors que le score était fait (32-8). Une aubaine pour des Quins jusque là imprécis mais très dangereux à l'image du jeune Marcus Smith à l'ouverture qui a encore été imprévisible sur chaque ballon. C'est lui d'ailleurs qui a envoyé James Lang dans l'en-but pour le troisième essai anglais après un magnifique jeu au pied rasant qui a trompé Tuicuvu. Robshaw en force puis tout le paquet d'avant sur maul soit trois essais encaissés en moins de 25 minutes, quatre au total pour des Auvergnats qui s'en sortent in extremis après ce réveil anglais trop tardif.

32-27, les Londoniens meurent à cinq points de Clermont qui remporte logiquement cette demi-finale mais va devoir travailler sur la maîtrise de ses fins de match pour éviter de se faire surprendre lors de son prochain rendez-vous européen. Ce sera le 10 mai à Newcastle en terre anglaise pour une finale de Challenge Cup entre clubs français contre le Stade Rochelais.