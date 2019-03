Comme lors de la phase de poule de Challenge Cup, Clermont et Northampton ont réalisé un quart de finale complètement dingue à Marcel-Michelin. L’ASM semblait maîtriser la partie à la pause avec trois essais inscrits (Betham, Penaud et de pénalité) et un score déjà large de 22-3. Mais le deuxième acte a été un festival d’essai avec d’abord un gros retour des Saints ponctué par cinq essais anglais (Tuala, Burrell, Mitchell, Hutchinson et Moon) mais aussi cinq nouvelles réalisations auvergnates (Nanai-Williams, doublés de Penaud et Betham) qui ont scellé cette qualification en demi-finale des joueurs de Franck Azéma (61-38). Ils recevront les Harlequins en Auvergne.

Dans son antre surchauffée et après un magnifique hommage à l’un de ses plus grands présidents, René Fontès, décédé cette semaine, Clermont a sorti le grand jeu face à l’autre équipe la plus prolifique cette saison en Challenge Cup. Malgré une mêlée et une touche à l'agonie, Northampton a beaucoup tenu le ballon en première période mais a également buté sur la solide défense auvergnate. Intraitable, les Clermontois ont encore compté sur la grosse présence de Peceli Yato et Fritz Lee en défense (12 et 14 plaquages) et au sol pour offrir de bons ballons de récupération à ses trois-quarts, Penaud et Betham en tête qui se sont offerts chacun un triplé ce dimanche soir.

Mais malgré cette démonstration de force, les Saints ont su amener un peu de suspense en deuxième période avec un gros retour en force.

Un trou d’air et ça repart

L’ASM a globalement maîtrisé son match mais s’est aussi fait peur à l’heure de jeu avec un gros passage à vide. En moins de dix minutes, les Saints ont planté pas moins de trois essais réduisant l’écart de 27 à 6 points d’avance pour Clermont (37-10 à la 58e puis 37-31 à la 66e). Stupeur et sifflets en tribune, "gloups" sur le banc auvergnat, mais cela n’a duré que cinq minutes avant que la machine ne se remette en route pour un finish en trombe avec quatre nouveaux essais dont trois pour Clermont.

Les joueurs de Franck Azéma s’impose donc une troisième fois cette saison face à Northampton (61-38) au terme d’une partie à 13 essais et avec presque 100 points marqués. Si cette demi-finale a été logiquement acquise par les Clermontois avec de belles garanties dans tous les secteurs du jeu, le relâchement du deuxième acte sera à surveiller au moment de recevoir les Harlequins dans le dernier carré de Challenge Cup. Avant cela, il y aura deux journées de Top 14 à bien négocier contre deux autres sérieux clients : le Racing 92 et le Stade Toulousain.