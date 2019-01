Challenge Cup - Sergio Parisse (Stade Français) : "Ce n'était pas le bon timing"

Rugbyrama : Le contexte a-t-il été pesant pour préparer la rencontre ?

Sergio Parisse : C'était vraiment très compliqué. C'est pour cette raison que je félicite les joueurs. Le timing de cette décision (ndlr : la mise à l'écart de Robert Mohrt et Julien Dupuy), ce n'était vraiment pas le bon. Et le Staff était du même avis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour l'équipe ça n'a pas été simple. Je crois qu'on a montré du caractère. On aurait pu être mentalement complètement à l'ouest. Mais nous avons tous respecter ce maillot, ce club. Parce que la chose à retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là, mais demain on aura oublié les Parisse ou les autres mecs qui sont là. Le plus important, c'est le Stade français.

En tant que capitaine, comment avez-vous ressenti les mises à pied de Robert Mohr et Julien Dupuy ?

S. P. : Chacun a son avis. Évidemment, nous les joueurs nous en avons parlé entre nous. Mais si j'ai quelque chose à dire, je connais très bien tous les gens de ce club, j'irai donc les voir directement. C'est la meilleure façon d'agir. Aujourd'hui, je pense que c'est dans l’intérêt de personne de faire des commentaires. On doit gérer les choses en interne, entre les hommes, et ne pas les résoudre publiquement.

Sur le plan sportif, quels enseignements peut-on tirer de cette victoire sur Pau ?

S. P. : C'était d'abord important d'enchaîner avec une victoire. Ensuite, nous avions pour ambitions de continuer à progresser dans notre système de jeu. On essaie de redevenir un peu plus ambitieux en attaque, de revenir à ce que l'on sait faire. Par moment, nous avons réussi de belles choses mais par moment, nous avons laissé trop d'occasions en route. Le match devait globalement être agréable à suivre malgré le fait qu'il n'y avait pas d'enjeu.