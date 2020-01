Il n’a pas fallu longtemps aux Wasps pour exposer leurs ambitions de jeu mises en place avec le staff lors de ce déplacement du côté d'Armandie. Après seulement 3 minutes de jeu, Johnson, capitaine des Wasps, aplatit le premier des 8 essais marqués par les anglais pendant les 80 minutes règlementaires. Pourtant revenus rapidement à 7-7 après 8 minutes grâce à une belle action collective des Bleu et Blanc conclue par le pilier Fernandez Corréa, les hommes de Christophe Laussucq n’arriveront finalement pas à suivre le rythme effréné d’une équipe anglaise plus expérimentée que celle alignée par Agen. Alors que le score est de 14 à 19 à la 30ème minute pour 2 essais marqués contre 3, les agenais pourtant en zone de marque sont pénalisés après avoir gardé le ballon au sol. En multipliant les erreurs en fin de première période, en témoigne le carton jaune du jeune Verdu, le SU Agen repart au vestiaire sur un score de 17 à 26 en faveur des Jaune et Noir.

Une pluie d'essais

Le retour sur la pelouse ensoleillée d’Armandie après la pause ne signera pas avec réaction pour les agenais, qui totalement apathiques, encaissent 4 essais en l’espace de 10 minutes. Menés 17 à 52, l’orgueil agenais fera tout de même son apparition en toute fin de match. À la 72ème minute et après une longue séquence dans les 22m anglais, Agen ne parvient pas à conclure et se fait pénaliser. Un fait de jeu représentatif de l’impuissance des Bleu et Blanc dans un match pourtant sans enjeu. En toute fin de rencontre, Mathieu Lamoulie parvient à aplatir un essai qui n’atténuera cependant pas le goût amer de ce nouveau revers d’Agen qui n’a plus gagné depuis le 29 octobre dernier face au Stade Français en championnat. Au final, les agenais s’inclinent 24 à 52 à Armandie et encaissent un nouveau revers. Du côté des Wasps, les joueurs anglais repartent avec une deuxième victoire après 5 matchs disputés, et bien que virtuellement éliminés, auront profité de ce déplacement pour envoyer du jeu, le tout collectivement.

Par Marianne Calero