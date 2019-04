"J'aimerais que nos fins de match soient un peu différentes. Maintenant, on est aussi tombé sur une très belle équipe des Harlequins, qui a su nous mettre en difficulté. On a commis trop de petites erreurs qui se payent cash à ce niveau. Ces matches de phases finales sont toujours très durs et on a eu la chance de pouvoir compter encore une fois sur un public formidable. La Rochelle en finale ? Ce sera une finale franco-française, on a déjà connu ça contre Toulon dans la grande Coupe d'Europe. On aura peut-être un petit avantage sur notre expérience des finales européennes. Pour le moment, on doit basculer sur le championnat pour assurer une des deux premières places et travailler pour gommer nos difficultés et nos trous d'air."

Paul Gustard (entraîneur en chef des Harlequins): "Je préfère voir le verre à moitié plein et retenir notre très bonne entame et notre fin de match. On a peut-être un peu payé les efforts pour respecter notre plan de jeu et on a eu un creux à partir de la 30e minute. Notre objectif était de perturber Clermont dans les rucks et les repousser dans leur camp par de l'occupation au pied. Il faut se servir de ce bon travail pour se remobiliser."

Bernard Goutta (entraîneur en chef Clermont): "L'essentiel, c'est cette place en finale. On atteint notre objectif, mais maintenant il faut basculer sur le championnat. Il faut vraiment qu'on corrige nos trous d'air. C'est à nous maintenant de travailler pour être constant sur tout un match. La Rochelle en finale ? C'est un plaisir de retrouver cette équipe. On nous donnera sans doute le rôle de favori, eu égard à notre expérience, mais une finale, c'est du 50-50."