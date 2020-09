"Le Castres Olympique s’étonne de la décision de l’EPCR d’annuler la tenue du quart de finale l’opposant à Leicester, prévu ce dimanche 20 septembre et de déclarer le CO battu sur tapis vert. Si les tests effectués mercredi sur 55 joueurs du club avaient révélé 3 cas positifs, les résultats de l’ensemble de l’effectif prévu pour le déplacement à Leicester s’étaient quand à eux tous révélés négatifs. Les trois joueurs positifs ayant été immédiatement isolés, le Castres Olympique attendait avant de partir pour l’Angleterre les résultats des tests effectués en urgence à la demande de l’EPCR afin de ne prendre aucun risque avec la santé des joueurs. Aucune règle précise, y compris sur un nombre de cas maximum, n'apparaît dans les règlements EPCR, ce qui semble relever d’un amateurisme indigne d’une compétition européenne. La mise hors compétition du CO, avant même que les résultats des nouveaux tests ne soient connus, laisse joueurs, staffs, et public dans l’incompréhension et frustrés de ne pouvoir défendre leurs chances dans ce quart de finale tant attendu."