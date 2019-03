Sale Sharks - Connacht

Comme on se retrouve ! Aux coudes à coudes dans leur poule, les deux équipes ont terminé aux deux premières places avec 22 points chacune. Les clubs anglais sont toujours extrêmement difficiles à manœuvrer dans ces compétitions européennes qui leur tiennent à cœur. En évoluant sur son terrain, les Sharks partent avec un léger avantage dans ce duel très équilibré.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1125 vote(s) Sale Connacht

Notre pronostic : victoire de Sale

Worcester - Harlequins

En grande difficulté en Premiership, Worcester peut se donner un grand bol d'air en Challenge Cup. Mais dans ce duel 100 % anglais, les Harlequins paraissent bien plus armés, idéalement placés en championnat pour accrocher une place en demi-finale. Avec un effectif plus dense et une certaine expérience du haut niveau, les partenaires de Mike Brown semblent avoir une longueur d'avance dans ce quart de finale.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1073 vote(s) Worcester Harlequins

Notre pronostic : victoire des Harlequins

La Rochelle - Bristol

Les deux formations étaient dans la même poule et se connaissent bien. La Rochelle s'était imposée en Angleterre, même chose pour les Bears lors de leur venue à Marcel-Deflandre en décembre dernier. En championnat, les Rochelais restent sur une inquiétante série de quatre défaites consécutives et dégringolent au classement. Sortis des 6 en Top 14, ce Challenge Cup pourrait être une bouffée d'oxygène pour les hommes de Xavier Garbajosa. Une manière de se relancer et aborder la fin de saison avec de grandes ambitions.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1296 vote(s) La Rochelle Bristol

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Clermont - Northampton

Six matches, six victoires, six bonus offensifs pour Clermont. Les Auvergnats apparaissent comme un véritable épouvantail dans ce Challenge Cup. Habitués à évoluer à l'échelon supérieur, ils ont tout broyé sur leur passage en phases de poule. La victoire ne semble pas pouvoir échapper aux partenaires de Morgan Parra tant leur effectif est riche. Il pourrait même leur permettre d'aller au bout dans cette compétition européenne.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1367 vote(s) Clermont Northampton

Notre pronostic : victoire de Clermont