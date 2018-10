Challenge Cup - Les clubs français cartonnent pour la deuxième journée

ASM Clermont 70 - 12 Timisoara Saracens

L'ASM, reversée dans la petite compétition européenne pour la première fois depuis 2006-2007, a profité de la défaite des Dragons face à Northampton (35-21) pour prendre le large dans la poule 1 (10 pts), devant les Anglais et les Gallois (5 pts chacun). Elle affrontera à deux reprises ces derniers en décembre pour s'ouvrir en grand la porte des quarts de finale.

Pau 21 - 15 Stade Français

Les Parisiens, vainqueurs du trophée en 2017, ont subi dans la poule 2 leur deuxième défaite, samedi à Pau et accusent déjà huit longueurs de retard sur Worcester (9 pts) et cinq sur les Ospreys (6 pts). La Section (4 pts) reste en revanche dans la course.

Union Bordeaux Bègles 25 - 25 Perpignan

L'UBB et l'Usap se sont elles neutralisées samedi dans la poule 3 pour rester sans la moindre victoire (2 pts chacune), loin derrière Sale (10 pts). Mais, avec un espoir, surtout pour Bordeaux-Bègles, de rattraper le Connacht (4 pts) pour décrocher un des trois billets de meilleur deuxième.

Stade Rochelais 64 - 26 Enisei Krasnoiarsk

Les Rochelais (10 pts) aussi sont en tête de leur poule (4) mais ils ont seulement affronté les Russes, l'équipe la plus abordable. Ils en sauront davantage après leurs prochaines confrontations contre Bristol (6 pts) et sur le terrain des Zebres (4 pts).

Agen 20 - 19 Benetton

Dans l'autre poule (5) qui compte deux clubs tricolores, Agen a ouvert son compteur contre Trévise vendredi. Avec, comme conséquence, un resserrement: les Anglais (6 pts), les Italiens (6 pts) et les Français (4 pts) se tiennent en deux points.

Grenoble 19 - 13 Harlequins

L'autre équipe française de la poule est donc Grenoble qui a réussi à faire tomber les Harlequins au Stade des Alpes. Un succès qui relance les dés dans la poule 5 de Challenge Cup.