Castres 42 - 14 Dragons

Succès probant du Castres Olympique qui a largement dominé les Dragons de Newport six essais à deux. Malgré l'enjeu de la première place du groupe, les Tarnais ont maîtrisé le match du début à la fin, en témoigne les trois essais par période. Fortunel (7e), Jelonch (11e), Hounkpatin (23e), Combezou (44e), Dumora (51e), Firmin (72e) sont les marqueurs d'essais. Julien Dumora s'est chargé de toutes les transformations avec un 100% au pied. Castres se déplacera à Worcester pour la dernière journée.

Agen 24 - 52 Wasps

Nouvelle lourde défaite à domicile pour le SUA. Sous un beau soleil mais devant des tribunes clairsemées, les Agenais ont tenu une mi-temps face à la puissance des Wasps. Huit essais au total marqués par les Anglais. À signaler le doublé, inscrit tôt dans le match du jeune pilier Fernandez Corréa (22 ans) qui avait permis au SUA de rester encore au contact des Anglais. Insuffisant cependant pour Agen qui affiche toujours un zéro pointé dans cette poule 3.

Bordeaux-Bègles 32 - 17 Edimbourg

L'UBB avait donné rendez-vous aux écossais d'Edimbourg pour une rencontre au sommet entre les deux premiers de la poule 3. Un match tenu de bout en bout par l'UBB qui vient confirmer la première très bonne partie de saison du club bordelo-béglais. Au final, les hommes de Christophe Urios s'imposeront 32 à 17 sur la pelouse du Stade Chaban-Delmas. Une victoire à 5 points qui permet à l'UBB de se qualifier pour la première fois de son histoire en phases finales de la Challenge Cup. Direction les Waps la semaine prochaine avec l'objectif de finir dans les meilleurs premiers des phases de poule pour avoir la chance de recevoir en quarts de finale.

Calvisano 19 - 47 Section Paloise

La Section Paloise réussit à gagner son match à l'extérieur contre Calvisano et une victoire avec le bonus offensif. Du spectacle offensif avec 7 essais pour les Béarnais, Le jeune Lebail a marqué 17 points pour son équipe. Au classement, Pau reste second, à porté de Cardiff mais peut toujours espérer une qualification pour les quarts. Il faudra sortir un gros match lors de la réception de Leicester.

Stade Français 24 - 29 Zèbre

Une 4e défaite en 5 matchs de Challenge Cup, le bilan du Stade Français n'est pas positif. Malgré un bonus défensif sur ce match contre les Zèbres, les Parisiens sombrent un peu plus dans cette Coupe d'Europe. Avec une équipe fortement remaniée, les joueurs du duo Arias-Sempéré n'espèrent plus rien dans cette compétition et sont uniquement tournés vers le Top 14.

Bristol 52 - 3 Brive

Après-midi de Challenge Cup difficile pour les Corréziens qui ont durement subi la loi des Bears de Bristol. Les Anglais ont marqué un total de sept essais, tous transformés par Callum Sheedy. Bristol continue son cavalier seul dans la poule 4 avec cinq victoires en autant de matchs et est déjà assuré de disputer un quart de finale à domicile avant même un dernier déplacement chez les Zèbres.

Bayonne 27 - 10 London Irish

Avec cette victoire à Jean Dauger face aux London Irish, les Bayonnais se rassurent quelque peu avant la suite du championnat. Durant les 80 minutes règlementaires, les hommes de Yannick Bru applatiront 4 essais par l'intermédiaire d'Ordas (2e), Robinson (8e), Monribot (36e) et Baget (73e). D'ores et déjà éliminés de la Challenge Cup, les Bleu et Blanc ont profité de cette réception pour envoyer du jeu dans le but de préparer la suite du championnat en Top 14, eux qui n'avaient plus gagné un match depuis le 12 octobre dernier face à Montpellier en championnat (28-24).

Scarlets 15 - 27 Toulon

En enchaînant un 5e succès entre 5 rencontres de Challenge Cup, les hommes de Patrice Collazo sont officiellement qualifiés pour les quarts de finale de la compétition après s'être imposés 27 à 15 sur les terres des Scarlets, club d'une province galloise. Une victoire bonifiée grâce aux essais d'Etrillard (16e), Dakuwaqa (21e), Savea (24e) et Soury (40e). Les Toulonnais auront maîtrisé la rencontre et s'affirment un peu plus comme premiers de la poule 2 avec 23 points. Comme pour l'UBB, le RCT espère avoir la chance de finir dans les 3 meilleurs premiers afin de pouvoir disputer le quart de finale à Toulon. Suite et fin des phases de poule la semaine prochaine avec la réception de Bayonne.