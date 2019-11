Edimbourg 16 - 16 Bordeaux

Au terme d'une rencontre terne, au cœur d'un Murrayfield qui sonnait creu, l'UBB tombe dans le faux rythme imposé par l'adversaire sans parvenir à franchir le rideau adverse. Edimbourg de son côté score par son arrière Kinghorn mais aussi par la botte de Van Der Walt qui permet aux locaux de mener 16-6 à la 50e. Mais l'UBB fini plus fort cette rencontre et la lumière viendra de Semi Radradra. Un superbe exploit qu'il conclut dans l'en-but. En fin de rencontre, Jalibert offre un nul décisif aux siens dans ce choc pour la tête du groupe.

Brive 0 - 36 Bristol

Bristol, sur la pelouse d'Amédée Domenech, a prouvé qu'il n'était pas leader de Premiership pour rien. Face à des Corréziens qui n'avaient pas fait l'impasse, les ambitieux Bears ont démarré la rencontre tambour battant avec deux essais en 15 minutes, puis 24-0 à la pause. Les Brivistes ont eu l'occasion de sauver l'honneur mais ils ne concrétiseront pas. Pour la première fois depuis 57 ans, le CAB ne marque pas à domicile.

Pau 61 - 10 Calvisano

La Section n'a fait qu'une bouchée des Italiens. Le ton était donné dès les premiers instants avant un essai de l'ailier Pourailly dès la première minute. Les Béarnais inscrivent 9 essais avec 9 marqueurs différents. Les Transalpins sauvent l'honneur à 10 minutes du terme grâce à Izekor.

Toulon 17 - 16 Scarlets

Décidément, multiplier les temps de jeu au-delà de la sirène est une bonne méthode pour battre les Gallois. Lors du Tournoi 2017, c'est après 100 minutes de jeu et d'innombrables mêlées, que les Bleus avaient pris le dessus. Cette fois-ci c'est à la 90e que quasiment tous les Toulonnais se lient au maul pour emporter la structure dans l'en-but, offrant à Anthony Belleau la pénalité de la gagne. Les Rouge et Noir avaient pourtant bien entamé la rencontre avec un magnifique essai de Cordin. Les visiteurs prenaient la marque grâce à une interception et la conservaient malgré un carton rouge à la mi-temps.

Castres 17 - 9 Worcester

Le CO a fait la différence durant les 30 premières minutes en inscrivant les deux seuls essais de la rencontre. Le premier est signé Nakosi qui grâce à sa puissance avance en flirtant la ligne de touche sans jamais la toucher. Le second est un joli mouvement de jeu debout finalement conclu en puissance également par Delaporte.

London Irish 45 - 31 Bayonne

Les Anglais remportent le duel des promus dans une rencontre très très ouverte, pourtant ce sont les Basques qui ouvrent le score et qui font la course en tête durant la première demi-heure. Mais alors que les locaux conservent cette cadence infernale, au retour des vestaires les Bayonnais, eux, accusent le coup et se laissent distancer. L'Aviron s'en sort tout de même avec le bonus offensif.

Wasps 32 - 14 Agen

À Coventry, les Wasps ont fait le travail face au SUA en assurant la victoire et le bonus offensif. Ils construisent leur succès grâce aux ballons portés qui leur rapportent 3 essais. Les Agenais de leur côté inscrivent le premier et le dernier essai de la rencontre par Tolot et Correa.

Zebre 12 - 13 Stade français

Le Stade Français s'est fait peur en Italie mais les Parisiens renouent avec la victoire après 3 défaites consécutives mais surtout 6 défaites en 7 rencontres et ceux à une semaine d'un match déjà capital pour le maintien. Les visiteurs ont réalisé une bonne entame avec deux essais de Fickou et Sanchez, mais au fil du match, ils s'éteignent et n'inscrivent plus de point durant le deuxième acte.