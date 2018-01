UBB : Un 8e de finale à Newport

Surprenants Gallois ! Avec une équipe rajeunie, les Dragons de Newport ont tenu la dragée haute à l'UBB durant une bonne mi-temps à Chaban-Delmas. L'Union qui avait l'avantage du match à domicile est prévenu : "ils étaient vaillants, agressifs, efficaces." synthétise Jérémy Davidson, l'entraîneur des avants. "Il a fallu que l'on monte en intensité en 2e mi-temps pour passer devant. Ce week-end, ils faut que l'on monte notre niveau. On est prévenu, du niveau de cette équipe. Il ne va pas falloir manquer d'humilité quand on ira la-bas."

Jeremy Davidson (Coach Union Bordeaux Bègles)Icon Sport

Juste, car avec ce jeu simple à grands coups de pieds pour occuper le terrain adverse, une belle combativité dans les rucks, ces Gallois emmenés avec justesse par Sarel Pretorius, un demi de mêlée de 33 ans et Dorian Jones à l'ouverture ont su largement contrarié les lancements de l'Union. Heureusement l'UBB a su retrouver sa touche, sa conquête, et son efficacité en 2e mi-temps. Aussi, "Le président nous l'a dit" explique Pierre Gayraud, le 2e ligne, "le club n'a jamais obtenu de qualifications que ce soit en championnat européen ou national. Cela peut pimenter les choses pour nous et pour les supporters. On va s'atteler à la tache cette semaine."

La grosse écurie au Pays de Galles

L'UBB sait maintenant, qu'il va falloir mettre le casque à Rodney Parade et jouer sa chance avec ardeur s'ils veulent goûter au ¼ de finale de la Challenge Cup. Plusieurs joueurs laissés au repos pourrait retrouver le terrain. Vadim Cobilas, même s'il a été remplacé avec succès par Peni Ravaï devrait en être, tout comme Jandre Marais en 2e ligne et Cameron Woki. Ils pourraient amener une amélioration en touche, secteur qui a failli semaine derniere. Le talonneur Adrien Pelissié sera sûrement titulaire vu le départ d'Olei Avei au Racing et Julien Rey, devrait aussi retrouver la feuille de match. L'incertitude est un peu plus importante pour Matthieu Jalibert.

Adrien Pelissié (Bordeaux)Icon Sport

Le demi d'ouverture sera-t-il mis au repos pour mieux préparer le déplacement à Toulon ? Possible, à moins qu'il ne soit que remplaçant pour lui permettre de récupérer "un peu de gaz". L'UBB qui ne disposera toujours pas de ses internationaux, a aujourd'hui, un beau challenge à relever et cela "en terrain hostile" comme l'affirme Pierre Gayraud. "On sera chez eux. Ils auront à cœur de ne pas perdre devant leur public comme nous." affirme l'ancien Bayonnais. "Ce sont des Anglo-saxons et les Anglo-saxons quoi qu'il arrive, ils ne lâchent jamais rien qu'il y est quelque chose à jouer ou pas."

Verdict samedi soir, au Pays de Galles.