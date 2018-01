Mola : "Focus sur le championnat"

Quadruple vainqueur de la H-Cup et club français le plus titré en Europe, le Stade Toulousain est désormais éliminé de la Challenge Cup.

La compétition avait plutôt bien débuté avec un match nul à Sale. Mais ensuite, la défaite à domicile contre Cardiff a fortement compromis les chances des rouge et noir. Finalement, ils terminent à la 2ème place de leur groupe, avec deux victoires. Ils ne figurent évidemment pas parmi les meilleurs deuxièmes avec seulement 14 points. Comme il y a deux ans, les Stadistes ne verront pas les phases finales de la coupe d’Europe. A l’époque en Champions Cup, ils avaient terminé dernier de leur poule, derrière Oyonnax.

Oyonnax, justement, sera le prochain adversaire de Toulouse en championnat. Ugo Mola sait que la lanterne rouge du TOP14 va venir avec des intentions : "il ne faut surtout pas croire que c’est le dernier qui arrive de manière aisée. C’est bien au contraire une équipe qui a souvent buté de peu, chez elle et à l’extérieur. Il faudra les prendre avec tout l’égard qu’elle mérite".

Ugo Mola (Toulouse)Icon Sport

"Maintenant, le focus, il est sur le championnat" affirme le manager du Stade Toulousain. Lors des trois prochaines journées, les Haut-Garonnais, actuellement 6ème, vont affronter Oyonnax, Agen et Brive. Des équipes qui "jouent leur vie tous les week-end et qui ont l’habitude de mettre énormément de combat et d’intensité". La lutte pour le top6 s’annonce serrée jusqu’à la fin. Aujourd’hui, un seul petit point sépare Toulon, 5ème, de Bordeaux, 8ème.

Cette année, le tournoi des 6 nations va moins impacter l’effectif du Stade Toulousain. Même si Richie Gray et Leonardo Ghiraldini seront avec l’Ecosse et l’Italie, seul Antoine Dupont fait partie de la liste de Jacques Brunel pour affronter l’Irlande. En revanche, son absence ajoute un problème au niveau de la charnière. Avec Zach Holmes et Jean-Marc Doussain d’ores et déjà absent face à Oyonnax, il faudra composer autrement. Hier contre Sale, il y avait donc "du sens à donner du temps de jeu à Romain (Ntamack)" confie Ugo Mola.

Par Thibault Pallordet.