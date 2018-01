Michalak - Beauxis : charnière expérimentée pour le LOU

Au centre, on retrouvera Regard et Barassi alors qu’Armitage et Tuva occuperont les ailes. Le Français Buttin sera titulaire en 15. Devant, la première ligne sera composée de Clement, Ric et Van der Merwe. Le jeune troisième ligne Dylan Cretin sera aligné en numéro 6, aux côtés de Cotte et Tuifua.

Le XV de Lyon : 15. Buttin ; 14. Armitage, 13. Barassi, 12. Regard, 11. Tuva ; 10. Beauxis, 9. Michalak (cap) ; 7. Cotte, 8. Tuifua, 6. Cretin ; 5. Roodt, 4. Van der Merwe ; 3. Ric, 2. Lacombe, 1. Clement

Les remplaçants : 16. Pakihivatau, 17. Menini, 18. Choirat, 19. Halaifonua, 20. Bekhuis, 21. Palisson, 22. Belan, 23. Pélissié