Le Bail : "Il va falloir élever notre niveau de jeu à Gloucester"

Rugbyrama : Est-ce que vous êtes satisfaits de votre prestation qui vous amène en quarts de finale ?

Clovis Le Bail : C'est une bonne soirée pour la qualification mais il y a beaucoup de choses à revoir sur le contenu du match. Nous n'avons pas su imposer forcément notre jeu, notamment lors du second acte. Il faut retenir la qualification et désormais nous allons à Gloucester pour chercher un quart à domicile. Ce serait très bien pour nous.

Qu'est ce qui est à revoir plus précisément dans le contenu selon vous ?

C.L.B. : Nous n'avons pas su mettre de la vitesse dans notre jeu par moments. Il y avait beaucoup de joueurs italiens qui traînaient dans les rucks, ils nous ont perturbés là-dessus. Les courses sans ballons n'étaient aussi pas assez rapides et cela s'est fait ressentir notamment sur la fin de match. Nous n'avons pas su attaquer les intervalles comme il fallait.

Est-ce que le fait que l'équipe soit mixte, faite à la fois d'Espoirs (neuf sur les vingt-trois de la feuille de match) et de joueurs de l'effectif professionnel peut expliquer ces difficultés ?

C.L.B. : Je ne pense pas parce que nous avons l'habitude de nous entraîner avec les pros et nous connaissons le projet de jeu par cœur.

La première mi-temps est tout de même de meilleure facture que lors du match aller...

C.L.B. : À Parme, nous avions eu beaucoup de difficultés durant quarante minutes. Nous prenions des rafales et dans les vestiaires, ça avait secoué. Nous nous en sommes souvenus et nous voulions commencer fort d'entrée. C'est ce qu'il s'est passé avec un essai après une minute de jeu. En deuxième mi-temps, la consigne était de faire pareil mais nous n'avons pas su maintenir le niveau d'exigence.

Vous avez été élu homme du match, comment le prenez-vous ?

C.L.B. : Cela ne veut un peu rien dire car ce samedi soir c'est la prestation collective qui est à retenir. Un numéro 9 est l'entremetteur et l'animateur du jeu, mais il ne peut rien faire si les coéquipiers à côté ne sont pas bons. Il y a des choses à revoir de mon côté, avec le jeu au pied notamment.

Qu'est ce qui diffère entre un match européen et un match avec les Espoirs ?

C.L.B. : L'intensité et le rythme ne sont pas les mêmes, là ça joue beaucoup plus vite. Les équipes tiennent plus le ballon et les contacts sont plus rudes. Il faut s'habituer à ce niveau-là mais c'est toujours plaisant d'y arriver. Le rugby est un plaisir avant tout.

Le match à Gloucester revêt t-il une importance particulière ?

C.L.B. : Il est très important car une victoire là-bas peut nous permettre de recevoir un quart de finale à domicile et de se mettre dans de meilleures conditions pour la suite. Gloucester est une grosse équipe et il va falloir indéniablement élever notre niveau de jeu pour gagner là-bas. Si nous faisons une telle prestation dans le contenu, cela sera difficile. Il faut se remettre en question assez rapidement. Rien n'est acquis.