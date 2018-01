L'UBB se détache

À domicile, les Bordelais subissent en première mi-temps. Si Jalibert ouvre le score à leur de jeu, Jones lui répond à trois reprises, et l'essai de Benjamin permettait aux visiteurs d'entrevoir la victoire. Après 34 minute de jeu, l'UBB est mené 3 à 16. Les Bordelais vont une nouvelle fois s'en remettre à leur jeune ouvreur qui inscrit l'essai de l'espoir juste avant la pause. Relancés, les grenats haussent leur niveau de jeu en seconde période et inscrivent 4 essais (Connor 46e, Fuatai 55e, Cros 60e et 69e).

Relégués à 13 points, les Gallois vont pousser en fin de match pour ramener un point de bonus défensif. Meyer inscrit alors un essai qui vaut chère, mais la transformation est manquée. L'UBB s'impose 36-28, et devra ramener des points de Newport la semaine prochaine pour se qualifier.