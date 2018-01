Jalibert : la montée en puissance

Matthieu Jalibert fera peut-être partie de ces joueurs qui n'ont connu qu'un club ou presque. Ce demi d'ouverture surdoué est arrivé à Bègles en poussins après avoir découvert le rugby en Nouvelle-Calédonie où son père était militaire. Il avoue avoir toujours voulu devenir joueur professionnel.C'est vrai que son nom circulait depuis deux ou trois ans dans les coulisses du stade André-Moga . Les joueurs de l'équipe première le connaissaient puisqu'il venait depuis son plus jeune âge s'entraîner tout seul à taper des coups de pied pendant les entraînements de la première. Et ils fut souvent ramasseur de balles pour les matchs professionnels.

Débuts professionnels en septembre

Son visage était donc connu quand un jour il débarqua dans le même vestiaire que les grands. C'est peu de dire que sa saison 2017-18 fut celle de son explosion, Jacques Brunel l'a lancé en septembre à Lyon puis l'a fait jouer à l'arrière à Oyonnax avant de lui faire confiance comme ouvreur en Coupe d'Europe à Ienissei en Russie pour le premier match européen.

Sa classe fut tout de suite évidente, Matthieu Jalibert est adroit, sûr de lui, et surtout très rapide. Il n'a pas son pareil pour emballer une attaque. Il a débuté son premier match en Top 14 avec le numéro 10 le 4 novembre à Toulouse pour un récital offensif hélas marqué par un échec au pied à la dernière minute. Le samedi suivant, il jouait avec les Barbarians à Bordeaux justement, contre les Maoris. Il risque de jouer en Bleu avec moins de quinze matchs de haut niveau, ce n'est pas un record absolu, mais c'est assez rare pour être signalé (un destin à la Michalak).

Pas une voie si royale.....

L'ascension de Jalibert est donc assez fulgurante, mais elle ne ponctue par un parcours parfait car quand il avait quinze ans, le jeune banlieusard bordelais fut écarté de la voie royale des pôles espoirs à cause d'une gabarit trop éloigné des canons athlétiques. Il était petit et un peu rond. Il s'est entraîné comme un forcené sans la facilité des sports études. Il a su surmonter cette déconvenue pour se raccrocher au wagon de l'Elite et exploser dès son arrivée chez les espoirs. Son nom a commencé à circuler et Laurent Marti a compris qu'il n'avait pas besoin de recruter une pointure étrangère à l'ouverture pour préparer la saison 2017-2018.