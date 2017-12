Cardiff tient sa revanche face à Sale

Dans un match cadenassé, sans grandes envolées, Gareth Anscombe a permis aux Blues de prendre le score dès la neuvième minute : ils ne le lâcheront plus. Avec neuf points inscrits, l'ouvreur néo-zélandais finira meilleur marqueur de la partie. Matthew Morgan, arrière de Cardiff, sera quant à lui le seul joueur à aller à dame (48e). Dans le camp d'en face, Will Cliff s'est chargé de passer deux pénalités. Insuffisant pour empêcher la défaite des siens (6-14). Les Gallois sont en tête de la poule avec treize points soit quatre de plus que Lyon. Les Anglais ferment la marche avec sept points.