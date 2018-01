Bilan de la phase de poules

Pau, patron de la phase aller

29 points pris sur 30 possibles, la Section a dominé son groupe et termine avec le meilleur bilan de la phase aller. Une seul petit point a été laissé en route à domicile contre Gloucester. C'est donc logiquement que Pau va accueillir son quart de final au Hameau. Ils recevront un autre club Français : le Stade Français. Les Parisiens eux, ont du attendre la dernière journée pour finalement se qualifier en tant que meilleur deuxième derrière Edinburgh. Le tenant du titre avait pourtant très mal débuté la compétition avec une défaite chez les Russes de Krasny Yar (34-29) puis à domicile contre les London Irish (7-44). Nous aurons donc au moins un représentant français en demi finale.

Gloucester vs Section Paloise (Crédit Photo : EPCR)Rugbyrama

La déception Toulouse

Club Français le plus titré d'Europe, le stade Toulousain est déjà éliminé de la Challenge Cup après la phase de poule. La faute à un premier match à domicile contre Cardiff mal négocié qui a accouché d'une défaite. Les Rouge et Noir avaient l'occasion de prendre leur revanche au Pays de Galles il y a deux semaines, mais ils se sont inclinés 18 à 13. Le dernier match a domicile contre Sale était donc sans enjeu, malgré une victoire des Toulousains (28-21).

Une autre équipe Française dont on espérait mieux : l'UBB. Certes, Newcastle était en grande forme dans cette poule mais les Bordelais auraient pu aller chercher une place de meilleur deuxième. Malheureusement, ils échouent à la 3ème place de la poule avec 16 points. Il ne manquait pas grand chose aux Girondins pour accrocher une qualification. Avec un point de ramené de Newport, un quart de final était envisageable. Le dernier qualifié, le Stade Français, a terminé deuxième de sa poule avec 17 points.

Agen et Oyonnax focus sur le championnat

A la lutte pour le maintien en TOP14, Agen et Oyonnax ont profité de cette campagne européenne pour faire tourner leurs effectifs et faire jouer les jeunes. Les deux équipes terminent la phase de poule avec une seule victoire : contre les Zebre pour Agen et contre Worcester pour Oyonnax.

Pourtant dans la même situation en championnat, Brive s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Challenge Cup. Mal en point à deux journées de la fin, les Corréziens ont su inverser la tendance en prenant 10 points en deux matchs. Hier, contre Worcester, les Brivistes se sont imposés avec le bonus offensif. Ils se déplaceront à Newcastle pour une place en demi finale.

Connacht vs Oyonnax (Crédit Photo : EPCR)Rugbyrama

Les affiches des quarts de finale :

Pau (1er) – Stade Français (8ème)

Newcastle (2ème) – Brive (7ème)

Connacht (3ème) – Gloucester (6ème)

Edinburgh (4ème) – Cardiff Blues (5ème)