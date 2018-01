7 changements pour Pau, retour de Slade et Armitage

La troisième ligne est entièrement changée : on note notamment le retour d’Armitage, associé à Mowen et Dougall. A l’ouverture, le Néo-Zélandais Colin Slade sera titulaire. Son ancien coéquipier All Black, Conrad Smith sera lui aussi aligné au centre, aux côtés de Vatabua qui concerne sa place. En somme, une grosse équipe paloise qui tentera de conserver sa première place au classement avec l'objectif de s'offrir un quart de finale à domicile.

XV de Pau : 15. Malie ; 14. Halai, 13. Smith, 12. Vatubua, 11. Votu ; 10. Slade, 9. Daubagna (cap) ; 7. Dougall, 8. Armitage, 6. Mowen ; 5. Ramsay, 4. Metz ; 3. Adriaanse, 2. Bouchet, 1. Domingo

Remplaçants : 16. Rey, 17. Calles, 18. Hamadache, 19. Tutaia, 20. Saili, 21. Le Bail, 22. Hastoy, 23. Nicot