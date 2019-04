"C’est un sentiment de honte totale"... Le Top des déclas

" C’est un sentiment de honte totale. Je n’avais pas du tout senti venir cette défaite dans la semaine ! "

A La Rochelle, Pau a totalement sombré en encaissant la bagatelle de dix essais et 71 points. La plus lourde défaite des Béarnais depuis leur remontée dans l’élite. Suite à ce véritable fiasco, le manager Simon Mannix est apparu abattu et assez étonné à l’issue de la rencontre.

" Je crois en un Dieu qui contrôle toutes choses. Quelle que soit sa volonté, que ce soit de continuer à jouer ou non, je serai plus qu'heureux de faire ce qu'il veut que je fasse (...) S'il ne veut pas que je continue à jouer, qu'il en soit ainsi "

L’international australien, Israel Folau, n’a pas tardé à réagir après le véritable tollé causé par sa sortie médiatique homophobe sur les réseaux sociaux. Ce dernier affirme que seul Dieu est en capacité de décider du futur de sa carrière. Des déclarations chocs qui lui ont valu d’être définitivement exclu de la sélection des Wallabies.

" La qualification ? Tout peut arriver "

Le talonneur du Stade Français, Laurent Sempéré, ne s’avouait pas vaincu dans la course aux phases finales après la très difficile victoire de son équipe en supériorité numérique face au SU Agen. Avec encore quatre journées à disputer, le Stade Français a toute ses chances d’intégrer le top 6 même si les parisiens n’ont plus leur destin entre leurs mains.

" On a fait ce qu’on avait prévu dans notre plan "

Le manager du Castres Olympique Christophe Urios était très satisfait après la victoire de son équipe sur le terrain de Bordeaux. Grâce à cette victoire à l’extérieur, les Castrais font un grand pas vers le top 6 et pourquoi pas, un barrage à Pierre Fabre. Urios mettait en avant la capacité de ses hommes à accélérer dès qu’ils en ont l’opportunité.

" Bouthier, c’est le moment qu’il rejoigne le Top 14 "

L’ancien joueur du Racing et consultant Jean-Baptiste Lafond ne tarissait pas d’éloges à l’égard de l’arrière du RC Vannes. Auteur d’une superbe saison avec son club, il était un prétendant logique au Top 14 qu’il va rejoindre du côté de Montpellier. Cette saison, il aura l’opportunité de quitter le club de la plus belle des manières avec des phases finales à venir avec le club breton.