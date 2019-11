"C’est énorme, je n’ai pas les mots".. Le Top des déclas du week-end

Lespiaucq : "C’est énorme, je n’ai pas les mots"

Emu après la victoire de Pau contre Bayonne, le capitaine de la Section a exprimé son sentiment de fierté après ce derby gagné. "C’était le match qu’on avait vraiment ciblé sur ce début de bloc. On savait toute la difficulté que ça allait être. On savait que ça allait être fermé et je pense que ce soir, les 23 joueurs de la Section n’ont pas triché."

Fickou : "Il n’y a pas eu photo ce soir"

Constat lucide du centre parisien après la défaite des siens face au Racing 25 à 9. Les joueurs de la capitale se placent dernier du Top 14 avec neuf petits points. "Maintenant, on doit se resserrer car ça nous appartient" a assumé l'international français.

Top 14 - Gael Fickou (Stade Français), face au Racing 92.Icon Sport

Huget : "Les initiatives, c'est notre ADN"

L'ailier toulousain a retrouvé son cocon dans la ville rose, un retour qui lui a plutôt réussi. La victoire des siens contre Clermont 34-8 coïncide bien avec le retour des internationaux. "On est content que ça marche quand on tente mais il faut le provoquer. L'important était d'essayer de partager du plaisir et de l'enthousiasme avec le public comme on le fait depuis deux ou trois saisons" expliquait-il après le match.

Rattez : "La Rochelle mériterait de gagner un titre"

Avant la défaite au LOU, Vincent Rattez se confiait sur le XV de France mais aussi sur son club, le Stade Rochelais. "La Rochelle mériterait de gagner quelque chose mais on le voit chaque année, c’est de plus en plus dur. Et ce n’est pas parce qu’on n'a pas de titre qu’on est une mauvaise équipe.". Un challenge relevé mais plus que réalisable pour des Jaunes et noir qui pointent à la neuvième place.

Top 14 - Vincent Rattez (La Rochelle) contre ToulouseIcon Sport

Guirado : "Pas du genre à essayer de revivre le passé"

Retour à Mayol et un match nul 19-19 pour le talonneur montpellierain qui a passé cinq année sur la Rade. "Je pense au moment présent, ça me permet rester digne, droit et sincère. Je me suis préparé pour faire un match propre avec mes nouveaux coéquipiers. Voilà tout." a résumé l'ex-capitaine des Bleus.