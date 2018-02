Trévise et Edimbourg profitent du doublon pour faire chuter les leaders

Connacht - Ospreys : 26-15

Ces deux équipes de la conférence A s’affrontaient lors de la 14ème journée de la ligue celte. Ce match s’est soldé par la victoire des locaux sur le score de 26-15. Très mauvaise opération pour les Ospreys qui voient les trois premières places s’éloigner de plus en plus et peuvent presque déjà dire au revoir à un rêve de qualification. Le Connacht s’accroche.

Dragons - Glasgow : 15-15

Les Gallois de Newport recevaient les Ecossais de Glasgow. Ceux-ci, premiers de la conférence A ont réussi à arracher un match nul en terre hostile. Ils continuent leur parcours presque parfait avec seulement une seule défaite en 14 rencontres. Les Gallois ont, eux, plus de mal avec seulement 2 victoires cette saison ils restent à la 6ème place de la conférence B.

Edimbourg - Leinster : 29-24

Le leader a chuté sur le terrain d’Edimbourg. Pour les locaux, c’est la bonne opération de la journée. Grâce à cette victoire, ils restent à trois points de l’Ulster, troisième et sont encore dans la course à la qualification.

Ulster - Kings : 59-10

Pas de surprise dans ce match qui opposait les Irlandais de l’Ulster aux Sud-Africains de la conférence B. Au terme d’un match à sens unique, les Irlandais se sont largement imposés contre les derniers de la conférence. Les Kings quant à eux, continuent leur série noire de 14 défaites en autant de rencontres.

Munster - Zèbre : 33-5

Sans leurs internationaux, les Irlandais ont battu des Italiens peu inspirés. Un succès qui permet au Munster de consolider sa deuxième place et de prendre 19 points d’avance sur le quatrième (premier non qualifié). Pour les Zèbre, les enfonce dans les bas-fond du classement de Pro 14 avec seulement trois succès.

Cardiff Blues - Cheethas : 25-20

Bousculés en début de match, les locaux ont pris le dessus durant tout le cœur du match en inscrivant 3 essais de Lee-Lo (17e), Jenkins (24e), puis Williams (53e). Les Cheethas recollent au score en fin de match grâce à un essai de Cassiem, mais ils ne profitent pas de ce week-end de doublon pour tuer le suspens concernant la course aux barrages.

Trévise - Scarlets : 22-12

C'est une des bonnes surprises du week-end, Trévise 8e du championnat s'est imposé contre les Gallois, pourtant leader de cette conférence. Dévastés par les absences, les Llanelli Scarlets, n'ont pas inscrit le moindre point durant la première heure de jeu. Amputé par l'absence de nombreux internationaux également, les Italiens s'imposent grâce à quatre essais de Iannone (24e), Ioane (37e et 50e) et Zanon (65e).