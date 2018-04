PRO 14 - L’exploit du Benetton Trévise, les Scarlets ne se rassurent pas… L’essentiel du week-end

Edinburgh - Scarlets : 52-14

Les Écossais infligent une correction aux Gallois des Scarlets. À une moins d’une semaine de leur demi-finale de Champions Cup face au Leinster, l’entraineur Wayne Pivac a décidé de faire tourner et cela s’est vu. En encaissant un 28-0 en vingt-quatre minutes de jeu, les Gallois n’ont pas vu le jour dans ce début de match avant une petite lueur pour revenir à 28-14 à la mi-temps. Avec deux essais de Van Der Merwe, l’équipe d’Édimbourg a récité son rugby de A à Z et va même infliger un 24-0 en seconde période pour une large victoire 52-14.

Ulster - Ospreys : 8-0

Sans doute la rencontre la plus ennuyante de ce week-end de Pro 14. Dans ce duel entre le septième et le dixième du championnat, c’est les Irlandais qui sont sorti vainqueur. Au terme d’une première mi-temps pauvre en spectacle, les joueurs de l’Ulster tournent en tête à la pause avec un maigre score de 3-0. Au retour des vestiaires pas grand-chose de plus si ce n’est l’essai de l’inévitable Stockdale à la 79ème minute pour confirmer la victoire des locaux, 8-0.

Cheetahs - Munster : 17-19

À moins d’une semaine de la demi-finale face au Racing au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, les Irlandais font le boulot. Avec un déplacement sur la pelouse des Sud-Africains des Cheetahs, l’entraîneur du Munster Johann van Graan a fait des choix forts qui se sont avérés payants. En titularisant Zebo et Murray, les Irlandais sont allés chercher la victoire malgré une entame de match manquée et un score de 17-7 à la pause pour les Cheetahs. Au retour des vestiaires, il n’y a qu’une seule équipe sur le terrain puisque les hommes du Munster vont infligés un 12-0 à leurs adversaires pour remporter la rencontre 17-19.

Glasgow - Connacht : 35-22

Malgré un essai encaissé dès la première minute de jeu, les Écossais n’ont pas douté. Opposés aux Irlandais du Connacht, les leaders de Pro 14 ont déroulé par la suite en inscrivant quatre essais dans le match. Avec une grosse première période et un score de 30-8, les joueurs de Glasgow n’avaient plus qu’à gérer la deuxième mi-temps avec un score final de 35-22. Ils prennent donc cinq points d’avance sur le Leinster avec un match en retard.

Zèbre - Dragons : 34-30

Après 3 défaites de suite, les Zèbres ont retrouvé le chemin de la victoire ce samedi face aux Dragons. Alors qu’ils étaient menés 26-10 à la mi-temps, les coéquipiers de Carlo Canna, auteur de l’essai de la victoire, ont renversé la vapeur pour au final s’imposer 34-30. Chez les Dragons, rien ne va plus ! Ils ont enchainé une 7ème défaite d’affilé et connaissent une saison galère. Ils n’ont plus gagné à l’extérieur en pro 14 depuis 2015…

Southern Kings - Cardiff Blues : 12-45

Le dernier du classement a encore perdu ce week-end. Face à Cardiff, les Rois ont été rapidement mené dans cette rencontre, 32-0 à la mi-temps. Avec ce succès probant, les gallois préparent parfaitement leur demi-finale européenne face à Pau samedi à 14h.

Leinster - Benetton Trévise : 15-17

À une semaine de leur demi-finale de Champions Cup face aux Scarlets, les Irlandais ne se sont pas rassurés. Les hommes de Leo Cullen recevaient les Italiens de Trévise pour cette 20ème journée de Pro 14. Le staff du Leinster avait décidé de faire tourner en vue du gros rendez-vous du week-end prochain et cela s’est vu. En débutant le match de belle manière avec un essai à la sixième minute de Strauss, on pensait à un nouveau récital de la part des locaux, mais il n’en était rien. Un score de 12-5 à la mi-temps qui a vite changé avec un essai de Tommaso Allan au retour des vestiaires, auteur d’un match XXL. Les Italiens vont tenir le score jusqu’à la fin du match et s’imposent 15-17.