Cardiff prolonge un international samoan

Il avait disputé son premier match sous le maillot des Blues le 7 novembre 2015 (défaite 30-35 face aux Warriors). Depuis, l'international samoan (31 ans, 17 sélections) est devenu un cadre de l'équipe : ayant pris part à 25 rencontres avec Cardiff au cours de la saison dernière (toutes compétitions confondues), le centre a déjà participé à onze matchs cette saison, dont neuf dans la peau d'un titulaire. Les Lyonnais s'en souviennent tout particulièrement avec un essai concédé face à ce dernier, le 13 octobre dernier (défaite 19-29 du LOU en terre galloise). La signature d'un nouveau contrat était donc attendue par tout un club, pour le plus grand bonheur du principal intéressé : "Nous avons une équipe très performante et ma famille est heureuse à Cardiff était donc facile à prendre. J'apprécie le style de jeu que nous déployons, en particulier dans notre antre (Cardiff Arms Park) qui est un endroit magnifique. Je suis vraiment reconnaissant envers Cardiff de m'offrir cette possibilité de prolonger l'aventure et suis persuadé que nous allons dans la bonne direction."