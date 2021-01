Célébrations déconseillées, Ibitoye a quitté Agen… Les 5 infos de ce jeudi

Une demande étonnante de la part de la LNR

C’est une demande assez inattendue qu’a envoyée la Ligue en direction des joueurs du Top 14. Alors que la pandémie continue de progresser en France, Paul Goze et Bernard Dusfour rappellent de bien respecter le protocole sanitaire dans une lettre que s'est procuré RMC Sport et ce facteur-là rentrerait en compte. Pour se faire, la LNR demande aux joueurs de limiter leurs célébrations d’essai. Parce qu’on sait que dans les mêlées ou les rucks, les joueurs ne sont absolument pas proches et les contacts sont assez limités...

Le début du championnat de rugby japonais reporté

Le rugby, au Japon, ce n’est pas pour de suite. En effet, la Fédération de rugby japonaise a annoncé que 67 cas s’étaient révélés positifs, sans préciser s’il s’agissait de joueurs ou de personnels encadrant. Les dirigeants du rugby japonais espèrent pouvoir commencer la Top League début février tout en terminant à la date prévue. À 6 mois des prochains Jeux olympiques, déjà reportés, cette nouvelle n’est pas extrêmement rassurante.

Ritchie s’engage sur le long terme avec Édimbourg

Le troisième ligne international écossais, Jamie Ritchie, a prolongé avec son club d'Edimbourg. La durée du contrat n’a pas été précisée, mais le club a annoncé "le contrat le plus long de l’histoire du club". Édimbourg, actuellement dans le dur, en atteste sa cinquième place de la Conférence B de Pro 14, sécurise son avenir avec ce joueur omniprésent et qui effectue un travail de l’ombre de tous les instants.

Ibitoye n’est plus un joueur d’Agen

L’information avait été révélée dans le journal de ce lundi du Midi Olympique, Gabriel Ibitoye a bel et bien été libéré par Agen. L’ancien joueur des Harlequins l’a confirmé en changeant sa biographie du réseau social, Instagram, en écrivant "domicilié à Montpellier". L’officialisation de la part du MHR ne devrait pas tarder et l’ailier, auteur de deux essais lors de son premier match avec le SUALG face à Castres, devrait s’engager comme joker médical du demi d’ouverture, Handré Pollard.

Bosviel continue l’aventure à Montauban

Les supporters montalbanais l’attendaient, la prolongation de Jérôme Bosviel a été rendue officielle par le club hier. Le demi d’ouverture ou arrière prolonge son aventure du côté de Sapiac pour 3 années supplémentaires. Un temps courtisé par Colomiers, l’un des meilleurs buteurs du championnat de Pro D2 a finalement préféré rester à Montauban, lui qui était arrivé il y a 5 ans, en provenance de Bourgoin-Jallieu.