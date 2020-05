"Ce serait une véritable bombe nucléaire"... Le top des déclas

" Ce serait une véritable bombe nucléaire "

Lors de la réunion de la LNR avec les présidents de clubs qui a enterré la saison 2019-2020, ont aussi été abordés les scénarios de reprise du rugby, pour la saison 2020-2021. Si pour l'instant la piste d'un début de championnat en septembre est privilégié, un des scénarios ne verrait reprendre le championnat qu'à la fin de l'année civile. Le fait que certains présidents se montrent favorables à cette option a passablement agacé le président de la LNR Paul Goze. "C’est une option uniquement en cas de chaos complet. Il faut donc rester calme et arrêter de faire des déclarations intempestives dans les journaux."

" J’avais du mal à voir quelque chose de positif à une reprise en août "

Dans un entretien à découvrir dans Midi Olympique ce lundi, Louis Picamoles prend la parole pour donner le point de vue des joueurs des championnats de Top 14 et de Pro D2 face à la crise. S'il certifie que les joueurs sont prêts à consentir une baisse de leurs salaires, il se dit aussi soulagé de l'abandon du scénario 2, qui tendait à organiser des phases finales raccourcies au mois d'août. "Il faut reprendre une fois que la vie classique aura repris. Arrêter le championnat et préparer la saison suivante au mieux me paraît être la chose la plus sage."

Top 14 - Louis Picamoles (Montpellier) contre le Racing 92Icon Sport

" Je ne pensais pas que ça pouvait m'atteindre "

Sacha Valleau, joueur de l'équipe de France à VII, a été atteint par le coronavirus. Touché aux poumons, le Toulousain de 23 ans va mainteant beaucoup mieux. Il a passé un scanner de contrôle qui a confirmé qu'il "n'avait plus de traces de Covid-19 dans les poumons". Après un mois de confinement, l'international tricolore commence à reprendre un début d'activité physique, tout en restant prudent.

" Ils n'ont jamais eu la décence de me parler en face "

Alors qu'il avait quitté le RCT pour terminer la saison avec Bath, le demi de mêlée Rhys Webb règle ses comptes avec ses anciens dirigeants toulonnais, dans un entretien avec BBC Sport. L'international gallois s'en prend notamment à Mourad Boudjellal. "Quand ma famille est partie pour la première fois, il a dit publiquement des choses sur moi mais, la semaine suivante, j'étais élu homme du match contre Lyon et il est venu me taper dans la main, m'embrassant à l'entraînement. Je me suis alors demandé : est-ce que ce mec est vrai ?"

Top 14 - Rhys Webb (Toulon) contre ToulouseIcon Sport

" Le modèle actuel est un peu vieillot et dépassé "

L'ouvreur international australien Matt Toomua (30 ans, 52 sélections) appelle à profiter de la crise du coronavirus pour repenser le Super Rugby, créé il y a 24 ans. "Le Super Rugby est un produit difficile à vendre. Il vous faut dire aux supporters : "Levez-vous à 3 heures du matin pour nous regarder jouer à Johannesburg ou au Cap." Notre produit n’est plus attrayant, il n’y a plus autant de ferveur."

" Venir ici est la meilleure décision que j'ai prise "

L'arrière international écossais Stuart Hogg (27 ans ; 76 sélections), qui a quitté Glasgow où il évoluait depuis le début de sa carrière pour rejoindre le championnat anglais et Exeter l'été dernier, affirme dans les colonnes de Rugby Paper qu'il ne regrette absolument pas son choix. "Sur le plan du rugby, c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait et je suis dans un club dont je suis tombé amoureux tout de suite. Nous avons un excellent groupe humainement, qui développe un jeu remarquable et la base de fans est incroyable ici. C'est le paradis. J'apprends beaucoup, sur et en-dehors du terrain."