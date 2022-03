Ce que l'on sait de l'agression mortelle de l'Argentin Federico Martin-Aramburu

C'est au petit matin ce samedi que Federico Martin-Aramburu, âgé de 42 ans, a été abattu le long du boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris. Venu dans la capitale – il réside habituellement à Biarritz – pour assister à la rencontre entre la France et l'Angleterre au Stade de France, il était de sortie, la veille du match, avec un groupe d'amis, tous anciens rugbymen.

Au lever du jour, ils terminaient leur soirée au Mabillon, un établissement connu du boulevard St-Germain à proximité de la "rue de la soif" (rue Princesse) où le monde du rugby se donne traditionnellement rendez-vous les week-ends de match. Selon Le Figaro, Aramburu et ses amis auraient été pris à partie par un autre groupe d'hommes, qui terminait sa soirée dans le même bar.

Après une première rixe et l'intervention de la sécurité du bar, les deux groupes d'hommes se sont séparés. Aramburu et Shaun Hegéarty, également ancien joueur du BO, auraient pris la direction de leur hôtel. Une jeep verte aurait alors déboulé sur le boulevard, avec plusieurs personnes à l'intérieur. Au moins l'une d'entre elles aurait alors ouvert le feu.

Tué de cinq balles

Toujours selon Le Figaro, cette première salve n'aurait atteint aucun protagoniste. Une des personnes présentes dans la Jeep se serait alors saisie de l'arme pour poursuivre Aramburu et Hegarty à pieds. Au croisement de la rue de Seine et du boulevard Saint-Germain (Paris 6), l'Argentin aurait alors été touché par cinq balles, pour six cartouches tirées en tout.

Le Figaro précise que l'auteur des coups de feu, identifié, est connu des services de police. Il serait toujours en fuite.

Une enquête pour assassinat a été ouverte. La brigade criminelle a été saisie. Aramburu laisse derrière lui une femme, trois enfants et une famille éplorée en Argentine. A tous ces proches, la rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama présente ses plus sincères condoléances.