"Ce qu'on veut, c'est être premiers à la fin"... Le Top des déclas

" Les rapports détournés me dérangent, je préfère les choses franches et directes "

Laurent Emmanuelli est revenu sur l'annonce du départ de Rhys Webb à la fin de la saison et sur le fait qu'il soit sélectionnable pour le Tournoi des Six Nations avec le Pays de Galles. Le directeur sportif du RCT n'a pas apprécié que l'annonce soit faite via les réseaux sociaux. Laurent Emmanuelli admet que la situation n'est pas évidente pour le joueur, mais la manière n'a vraiment pas plu. Dans une interview sur Sud Radio, Bernard Lemaître a annoncé que Rhys Webb ne porterait plus le maillot du RCT cette saison.

" Si Agen avait gagné le match, il n'y aurait pas eu vol "

L'entraîneur de Lyon Pierre Mignoni peut se satisfaire de la victoire de justesse de son équipe à Agen 12-13. Une victoire qui aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Pierre Mignoni après le match reconnaît avoir eu un peu de réussite et qu'Agen aurait pu tout autant gagner ce match. Il a d'ailleurs félicité l'attitude des joueurs Agenais, qui selon lui " a posé beaucoup de problème " à Lyon.

" On peut commencer à nourrir quelques ambitions "

Après la démonstration rochelaise au Hameau et ce premier succès à l'extérieur en Top 14 des Maritimes cette saison (13-44), l'entraîneur des avants, Grégory Patat, s'est montré satisfait de la prestation de ses joueurs. Une victoire qui permet à La Rochelle de se classer 4e du championnat et qui fait forcément plaisir avant la coupure européenne.

Top 14 - Grégory Patat (La Rochelle)Icon Sport

" Ce qu'on veut, c'est être premiers à la fin "

Le Bordeaux de Christophe Urios est champion d'automne. Pour sa première saison avec l'UBB, il comptabilise déjà 47 points. Des résultats positifs qui s'enchaînent et qui rendent heureux le manager bordelais qui a réagi avec humour à ce titre symbolique. "Être champion d'automne, c'est positif, nous en sommes fiers. Je ne l'avais encore jamais été. Je pensais d'ailleurs que l'on allait avoir un trophée (sourire). Je suis tellement déçu du coup. Même pas une assiette, un truc. Que dalle... Le groupe est content." Plus sérieusement, le manager voit plus loin et espère que la fin de saison sera aussi belle que ce qu'elle ne l'est actuellement.

" C'était également important de montrer à tout le monde que pour venir à Mayol, il faut venir armer. "

Initialement prévu sur le banc des remplaçants, Louis Carbonnel a profité de la blessure de Savea pour briller contre Castres. Après la rencontre, le jeune ouvreur a fait comprendre qu'il voulait qu'à domicile, Toulon soit irréprochable comme cela est le cas depuis plusieurs semaines. Le RCT a mis l'intensité qu'il fallait face à une équipe de Castres rapidement dépassée. Toulon est invaincu depuis le 13 octobre et à infliger une correction au CO. Score final 43-3. L'année commence parfaitement à Toulon.