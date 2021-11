Ce qu'il ne fallait pas rater ce mardi ☕️

La compo des Boks pour affronter l'Angleterre...

Pour affronter l'Angleterre samedi à Twickenham, l'Afrique du Sud procède à trois changements avec les titularisations de De Jager, Reinach et Pollard en lieu et place de Mostert et des frères Jantjies.

... qui devra faire sans Farrell ni George

L'ouvreur et capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby à XV Owen Farrell, et le talonneur Jamie George, blessés, sont forfaits pour le troisième et dernier test-match contre l'Afrique du Sud samedi à Twickenham (16h15 heure française).

Hooper forfait contre le pays de Galles, Slipper devient le capitaine de l'Australie

Le capitaine des Wallabies Michael Hooper a déclaré forfait sur blessure pour le test-match contre le pays de Galles samedi, a annoncé mardi la Fédération australienne de rugby. Le troisième ligne de 30 ans a été touché à un pied lors de la défaite de l'Australie face à l'Angleterre (32-15), samedi à Twickenham.

Plantier prolonge à Aurillac

Le pilier gauche Alexandre Plantier a signé une prolongation de contrat ce mardi. L'ancien Nantais est donc lié avec le Stade aurillacois jusqu'en 2024, plus une année optionnelle. Une bonne nouvelle pour le club cantalien deux semaines après après la prolongation de Didier Tison pour trois saisons.

Farrance débarque à Agen

Comme évoqué dans les colonnes du Midi Olympique, Zak Farrance (1m97, 110kg) est un nouveau joueur de l'effectif agenais. Passé par Oyonnax, il arrive tout droit du club de deuxième division anglaise des Jersey Reds. 13ème, le SUA se renforce dans la cage avec un joueur déjà rodé aux joutes du Pro D2.