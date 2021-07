Cazeaux remplace Vanverberghe, la compo des Bleuets... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier ☕️

Cazeaux remplace Vanverberghe blessé

Le deuxième ligne de Bordeaux-Bègles, Cyril Cazeaux (25 ans, 2 sélections) remplace Vanverberghe, blessé à la hanche. Cazeaux apparaitra sur la feuille de match de mercredi contre les Wallabies.

Florent Vanverberghe devait effectuer sa première apparition sous le maillot du XV de France. Finalement, c'est le demi-finaliste de Top 14 et de Champions Cup, Cyril Cazeaux qui prend sa place en vue du match contre l'Australie, ce mercredi à Brisbane. Arrivé en 2015 à l'UBB en provenance de Dax, il a disputé 134 matchs sous les couleurs bordelaises et progresse d'années en années. Une belle récompense pour le deuxième-ligne.

La compo des Bleuets face à l'Écosse

Le sélectionneur de l'équipe de France U20 Philippe Boher a procédé à 9 changements dans sa composition d'équipe, avant d'affronter l'Écosse, ce mercredi à 18 heures, pour le quatrième match du Tournoi des Six Nations. Matthias Haddad, Théo Ntamack, Nolan Le Garrec, Thibault Debaes, Léo Barré et Alexandre Tchapchet sont les seuls rescapés de la victoire française sur le pays de Galles (36-19). Le paquet d'avants est presque intégralement remanié avec les retours des Clermontois Daniel Bibi Biziwu et Benjamin Boudou et du Toulonnais Eliott Yemsi en première ligne. La deuxième ligne a été totalement remplacée, avec les titularisations de Romain Macurdy et de Clément Vergé. Derrière, Nelson Épée fait lui aussi son retour après son triplé inaugural face à l'Angleterre. Le centre Alfred Parisien et l'ailier Enzo Reybier seront également titulaires.

Halfpenny quitte la sélection galloise suite à sa grave blessure

Dès les premières secondes du match opposant les Gallois aux Canadiens, l'arrière du Pays de Galles Leigh Halfpenny, s'est gravement blessé au genou droit. Il a quitté ses partenaires sur civières, en larmes. La sélection des Dragons annonce qu'il est remplacé par un novice de 20 ans seulement, Aneurin Owen.

Dixon (Highlanders) rejoint Biarritz

Le BO continue de recruter massivement. Ce mardi, le président Jean-Baptiste a annoncé l'arrivée du troisième ligne néo-zélandais Elliot Dixon pour les deux prochaines saisons. En provenance des Highlanders, l'international All Black (3 sélections) a joué 9 fois avec les Maori.

Beauxis officialisé à Béziers

Comme annoncé depuis plusieurs mois, le demi d'ouverture d'Oyonnax Lionel Beauxis rejoint officiellement Béziers, annonce le club sur Twitter. L'international français (24 sélections) a signé un contrat d'une saison dans l'Hérault et connaîtra son sixième club professionnel à 35 ans.