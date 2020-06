Castres officialise son recrutement, baisse de salaires à Clermont... Les 5 infos de ce jeudi

Castres officialise 13 recrues

Pour palier les nombreux départs dont quelques joueurs emblématiques du club, le club tarnais a enregistré les signatures de 13 nouveaux joueurs. Le recrutement comporte, entre autres, les deuxième et troisième ligne de Toulon Florent Vanverberghe et Stéphane Onambélé, le capitaine canadien Tyler Ardron, le centre fidjien de Perpignan Adrea Cocagi ainsi que l'ancien Toulousain Semi Kunatani qui évolue depuis 2018 aux Harlequins. Le CO a aussi annoncé la signature du premier contrat professionnel des jeunes Dorian Clerc et Jérémy Fernandez.

Accord à Clermont sur une baisse de salaires

Après Toulouse, Castres et plusieurs autres clubs de Top 14 et de Pro D2, le club auvergnat a lui aussi trouvé un accord avec ses joueurs et son staff sur une baisse des salaires. Cette baisse, qui se situe dans une fourchette entre 15 et 20%, permettra de réduire la masse salariale du club de 2,5 millions d'euros sur la saison 2020-2021. "Nous avons un groupe parfaitement responsable qui a compris l’urgence et le caractère exceptionnel de la situation en acceptant une baisse significative des salaires. se réjouit le président du club Éric de Cromières. Nous sommes satisfaits d’avoir trouvé un accord qui nous permettra de construire un budget plus réaliste économiquement pour la saison à venir."

Trois joueurs prolongent à Pau

Quelques jours après avoir repris l'entraînement, la Section paloise a annoncé les prolongations de trois joueurs de son paquet d'avants. Geoffrey Moïse (28 ans, 1,87 m, 130 kg), international portugais formé au club, s'est réengagé jusqu'en 2021, au même titre que le cadre du club Daniel Ramsay. Le deuxième ligne néo-zélandais de 36 ans, arrivé au club en 2013, a disputé 13 rencontres de championnat cette saison. Quant au troisième ligne samoan Giovanni Habel-Kuffner (25 ans) présent sur 14 feuilles de match toutes compétitions confondues cette saison, il a rempilé pour deux années supplémentaires.

Un Puma signe à Valence Romans

Le club drômois a annoncé la signature du centre argentin Lucas Mensa (24 ans, 1,83 m, 93 kg). International à deux reprises, il a participé à la Coupe du monde 2019 avec les Pumas. Il s'est engagé avec Valence Romans pour deux saisons.

Pas de Sunwolves dans le Super Rugby AU

Rugby Australia a confirmé que l’inclusion des Sunwolves, la franchise japonaise du Super Rugby, au Super Rugby AU n’était pas réalisable. La fermeture des frontières provoquée par la crise du Covid-19 fait que les Sunwolves n’auraient pas le temps matériel de venir en Australie et de se préparer pour la nouvelle compétition. C’est donc avec 5 équipes que le Vodafone Super Rugby AU débutera le 3 juillet prochain : les Brumbies, les Rebels, les Reds, les Waratahs et la Western Force.