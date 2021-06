« Il me restait un an de contrat, a réagi le double champion de France 2013 et 2018. Le club est venu me proposer ce poste que je n’ai pas pu refuser ! C’est un challenge très excitant à relever. C’était important pour moi de rester proche du club, ce club qui représente beaucoup et qui m’a accueilli à seulement 14 ans, en 2003. Je suis très content de cette belle opportunité mais je veux à présent rester concentré sur cette importante fin de saison, j’ai à cœur de bien finir ma carrière de joueur. »$