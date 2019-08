Castres fébrile puis solide contre Bristol

À une semaine de sauter dans le grand bain du Top 14 par une délicate réception de Montpellier, le Castres olympique jouait une dernière répétition ce jeudi soir. Et face à une grosse opposition – celle des Anglais de Bristol – les Tarnais du trio Furet – Prosper – Reggiardo ont montré que leur jeu n'était pas encore parfaitement réglé et qu'il leur restait encore un peu de travail. Face à la belle opposition offerte par les Anglais, Castres a connu quelques manques. Des montées défensives hasardeuses ou des plaquages manqués, quelques en-avants aussi ; sont venus ternir la prestation technique des Tarnais.

Face à des joueurs de Bristol très en verve qui n'en demandaient pas tant, le CO a été très vite distancé au score. Dan Thomas, puis Matt Protheroe lançaient idéalement les Anglais qui menaient 14-3 au cœur de la première période. Les coéquipiers de Mathieu Babillot ont eu le mérite de ne pas baisser les bras et de s'accrocher. Ils ont construit leur rébellion petit à petit en se concentrant sur les fondamentaux du jeu : une bonne conquête, des jeux au pied efficients. Camille Gérondeau, Tapu Falatea et Wayan De Benedittis inscrivaient chacun un essai en deuxième période pour permettre au CO de virer en tête à la 74e minute.

Une victoire longue à se dessiner mais une victoire quand même et surtout une bonne base de travail pour la dernière semaine de préparation avant le choc de la première journée de championnat !

Par David Bourniquel