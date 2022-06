Castres et Montpellier en finale, Leicester remporte le Premiership... Les cinq infos du week-end !

Le Castres Olympique s’est imposé 24 à 18 dans cette première demi-finale, à Nice, face au Stade Toulousain. Les Castrais retrouvent donc le Stade de France après 2018, et privent les Toulousains d’une troisième finale de rang et d’une possibilité d’arracher un troisième Brennus de suite. Au terme d’un sacré combat.

Qualifié directement en demi-finale, Montpellier a fait valoir son statut en battant l’Union Bordeaux-Bègles 19-10 à l’Allianz Riviera de Nice. Grâce aux drops et pénalité de loin, les joueurs de Philippe Saint-André vont retrouver Castres la semaine prochaine au Stade de France, avec l’ambition de remporter son premier titre de champion de France.

Leicester est de retour au sommet de rugby anglais ! Les Tigers ont remporté la finale de Premiership, ce samedi, en battant les Saracens à Twickenham (15-12). Au terme d'une finale cadenassée, c'est l'ouvreur des Tigers, Freddie Burns, qui a passé le drop de la gagne dans la dernière minute.

Avec une équipe à forte consonance française, les Barbarians Britanniques ont surclassé l'Angleterre, à Twickenham, ce dimanche (21-52). Portés par Damian Penaud, Max Spring, Charles Ollivon, George Kruis ou encore Yoan Tanga, les Baa-baas ont offert un très beau spectacle.

Dominateurs en touche et dans le jeu courant, les Crusaders ont fait tomber les Blues à l'Eden Park d'Auckland, ce samedi, en finale du Super Rugby Pacific (21-7). Les Noir et Rouge ont notamment inscrit deux essais, par Hall et Reece, s'adjugeant ainsi un nouveau titre continental.