Castres - Connacht aura finalement lieu à Mazamet

En cause, le classement du bucolique petit terrain lacaunais en catégorie D, qui ne permet plus, selon les critères de la Ligue, l'accueil d'un match d'un tel niveau. C'est donc le stade de la Chevalière à Mazamet qui a été choisi pour accueillir le match. La date et l'heure de la rencontre restent inchangées.