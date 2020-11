Castres-Brive encore reprogrammé, Serin capitaine des Bleus... Voici les 5 infos de ce lundi

Onze joueurs de Top 14, Pro D2 et Nationale avec les Bleus à 7

Le staff de l’équipe de France de rugby à VII a convoqué dix-neuf joueurs pour un stage de préparation de la saison prochaine au centre d'entraînement du Stade Toulousain. Parmi eux, on retrouve onze joueurs qui évoluent en Top 14, Pro D2 et en Nationale.

Le groupe :

Samuel Alerte-Lecluse, Alexandre Benard, Mathias Colombet, Nisié Huyard, Jordan Sepho, Thibaud Mazzoleni, Joachim Trouabal (FFR), Nelson Epée (Toulouse), Aaron Grandidier (Brive), Thomas Guigon (Provence Rugby), Mathieu Hirigoyen (Biarritz), Pierre Lucas (Perpignan), Perry Mayo (Massy), Victor Moro (Colomiers), Massimo Ortolan (Massy), Roman Oupin (Clermont), Varian Pasquier (Paris), Alexandre Tchaptchet (Lyon), Kilian Tixeron (Clermont).

Baptiste Serin désigné capitaine des Bleus

Avec un groupe quasiment renouvelé dans son intégralité, on se demandait qui allait succéder à Charles Ollivon en tant que capitaine du XV de France. Hier soir, Fabien Galthié a mis fin au suspense en dévoilant que ce serait le Toulonnais Baptiste Serin. Le manager des Bleus Raphaël Ibanez a ainsi expliqué : "Baptiste occupe un poste charnière, avec des responsabilités à prendre sur le terrain. On a aussi estimé que son expérience, son leadership pouvait aider les nouveaux et les jeunes joueurs qui vont s'engager cette semaine pour préparer le match face à l'Italie."

Castres-Brive encore reprogrammé

Après consultation des deux clubs, la LNR a annoncé ce matin que la rencontre en retard de la 4ème journée de Top 14 entre Castres et Brive, prévue le mercredi 2 décembre à 20h45, est reprogramée au mardi 22 décembre à 20h45 sur Canal+ Sport. De fait, d'autres rencontres se retrouvent impactées.

10ème journée de Top 14 :

Stade Rochelais / CA Brive Corrèze Limousin, comptant pour la 10ème journée, et prévue le vendredi 27 novembre à 18h30, aura lieu le samedi 28 novembre à 18h15 sur Canal+ Sport et Rugby +.

11ème journée de PRO D2 :

Oyonnax Rugby / RC Vannes, comptant pour la 11ème journée de Pro D2, et prévue le vendredi 27 novembre à 19h, aura lieu le vendredi 27 novembre à 18h45 sur Canal+ Sport.

11ème journée de TOP 14 :

SU Agen Lot-et-Garonne / CA Brive Corrèze Limousin, comptant pour la 11ème journée de Top 14, et prévue le dimanche 6 décembre à 18h, aura lieu le samedi 5 décembre à 18h15 sur Canal +

Un sud-africain de 22 ans sur les tablettes de Toulouse ?

Le Stade toulousain s'intéresserait à Wandisile Simelane (22 ans), centre ou ailier des Lions, considéré comme un des trois-quarts les plus prometteurs d'Afrique du Sud. Le directeur exécutif de la franchise de Johannesburg, Rudolf Straeuli, a tenu à faire valoir sa position : "Wandi a un contrat de deux ans avec nous. Il n'ira nulle part. J'ai un e-mail (de Toulouse) mais il s'inscrit dans nos plans à long-terme ainsi que dans ceux des Springboks." Affaire à suivre.

Wandisile Simelane (Afrique du Sud U20)Icon Sport

Pas loin de 4 millions de spectateurs devant les Bleus

Pour le déplacement à Murrayfield, le XV de France a assuré l'essentiel, la victoire (15-22). Devant la télévision, les Bleus étaient soutenus par 3,96 millions de téléspectateurs, ce qui représente une part de marché de 25%. La semaine prochaine contre l'Italie, les Bleus joueront en prime-time (21h05) pour espérer faire mieux.