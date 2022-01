Castres défait d'une courte tête à domicile face au Munster

Le Munster Rugby entretient son invincibilité avec une 3e victoire de rang en Champions Cup sur la pelouse d’un Castres pourtant volontaire. En s’imposant 13-16, les Munstermen assurent déjà leur qualification en 8e de finale, tout en confirmant leur ascendant sur le club tarnais, avec une 10e victoire lors de leurs 11 dernières confrontations européennes.

En Challenge Cup, Brive s'est adjugé le choc franco-français face à la Section Paloise (33-25). Un succès bonfié qui permet aux corréziens de revenir à un point de la tête de la poule C détenue par les London Irish. Avec cette défaite, les Palois voient leurs adversaires du jour leur passer devant au classement. Le Biarritz Olympique s'est aussi incliné à domicile face aux Falcons de Newcastle (13-17). Il n'y a cependant pas péril en la demeure pour les Basques qui sont désormais deuxièmes de la poule A de Challence Cup.

Oyonnax nouveau leader du Pro D2

Victorieux (13-32) à Carcassonne en clôture de la 17e journée, Oyonnax a décroché un neuvième succès consécutif – qui plus est bonifié – synonyme de 1ère place après l’écart de Mont-de-Marsan la veille. Une fois de plus, les Oyomen ont fait preuve de maitrise pour parfaitement négocier ce tournant et conforter leur domination.

Les autres résultats de la soirée:

Bayonne 31 - 6 Aurillac

Colomiers 32 - 29 Rouen

Grenoble 10 - 25 Vannes

Bourg-en-Bresse 24 - 24 Provence

La Rochelle : Botia refuse Leicester et finit par prolonger

La Rochelle a réussi à conserver un de ses joueurs cadres, pressenti sur le départ. En contacts avancés avec Leicester, Levani Botia (32 ans, 20 sélections) a finalement trouvé un accord avec le club maritime dont il porte les couleurs depuis 2014. L’international s’est engagé pour deux saisons de plus et sera amené à évoluer en troisième ligne en priorité. Actuellement absent, Botia devrait revenir sur les pelouses en février.

Le Racing veut gagner la Champions Cup assure Fickou

"Ca fait partie de nos objectifs, même si le Top 14 est important aussi. C'est un club qui aime cette compétition, qui a le talent et les joueurs pour rivaliser. Forcément, l'ambition est de bien figurer et de la gagner", a expliqué Fickou (27 ans, 66 sélections) en conférence de presse. Après avoir largement dominé Northampton (45-15), les Ciel et Blanc ont remporté une deuxième victoire, sur tapis vert, devant les Ospreys (28-0), en raison de cas de Covid-19 au sein de l'effectif gallois. Les deux équipes se retrouvent d'ailleurs samedi, pour le compte de la 3e journée de la Champions Cup. Une victoire permettrait aux Français d'assurer définitivement leur qualification.

Bientôt la fin du huis clos dans les stades au pays de Galles

Le gouvernement gallois devrait annoncer la fin du huis clos dans les stades avant la fin du mois de janvier. Le pays de Galles pourra donc jouer ses matchs à domicile et avec du public lors du Tournoi des 6 Nations. Un soulagement pour la sélection qui avait envisagé de jouer ses matchs en Angleterre et qui doit notamment recevoir la France.