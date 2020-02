Carton plein pour les équipes de France, simple amende pour les Sarries.. Les 5 infos de ce week-end

Les Bleuets et les Bleues bonifiés

Après une défaite à la dernière seconde contre les Anglais la semaine dernière, les moins de 20 ans se sont imposés contre les Italiens avec le bonus offensif. Une rencontre dominée d'abord par les jeunes Transalpins mais finalement renversée par les Français avec une essai de Yann Peysson après la sirène qui offre les 5 points. Tiberghien, Farissier et Dumortier ont également inscrit un essai. Le match a été totalement différent du côté de Limoges pour les Bleues avec une victoire somme toute facile. Elles aussi ont remporté la rencontre avec le bonus offensif et un festival en attaque. 6 essais et une rencontre dominée de bout en bout.

Le XV de France prend la tête

Après deux premières victoires françaises, les Bleus ont réussi à compléter le 3/3 pour un week-end parfait et bonifié. Pas vraiment inquiétés mais dominés dans le jeu, les hommes de Fabien Galthié ont gagné la rencontre avec le bonus offensif grâce à des essais de Teddy Thomas, Charles Ollivon, Grégory Alldritt et Romain Ntamack. Les Bleus prennent la première place du Tournoi des 6 Nations après deux journées et 9 points en poche.

L'Angleterre et l'Irlande avec la victoire

Dans des conditions dantesques, les Anglais ont réussi à remporter une partie contre vent et marée en Écosse. Ellis Genge a marqué l'essai de la victoire pour son équipe et le seul de la rencontre alors qu'Owen Farrell a inscrit les 8 autres points au pied. Le XV de la Rose se rattrape à Murrayfield après sa défaite contre le XV de France. L'Irlande poursuit son sans-faute dans ce Tournoi par une victoire bonifiée contre le Pays de Galles. Larmour, Furlong, Van Der Flier et Conway ont inscrit les essais irlandais. Le Pays de Galles perd son deuxième match après une victoire contre l'Italie. L'Irlande rejoint ainsi la tête du classement avec la France.

Simple amende pour les Saracens

Nouvel épisode dans la saga Saracens mais cette fois, les Anglais s'en sortent plutôt bien. L'affaire Lamositele a fait beaucoup parler depuis vendredi mais le verdict est tombé. Les Saracens ont reçu une simple amende de 50 000 euros alors que les quarts de finale auraient pu changer. Après la relégation, l'élimination en Coupe d'Angleterre, les coéquipiers d'Owen Farrell vont toujours avoir la Champions Cup à jouer cette saison.

Russell sort du silence

Au lendemain de la défaite des Écossais face à l'Angleterre, l'ouvreur du Racing 92 est sorti de son silence envers son sélectionneur. Retourné dans son club avant la première rencontre du Tournoi des 6 Nations, Finn Russell a finalement pris la parole, dans les colonnes du Sunday Times. Il fait partie du groupe des leaders écossais mais en son absence, ceux-ci avaient érigé une règle : les joueurs n'auraient pas le droit à plus de deux bières. En rejoignant les joueurs écossais à leur hôtel, Finn Russell aurait pris deux bières au dîner avant d'en commander une autre, au bar. Dans un situtation devenue intenable avec son sélectionneur, il y a eu un clash.

Au-delà des difficultés relationnelles avec son sélectionneur, Finn Russell s'en prend ensuite aux choix de jeu stratégiques proposés en Écosse. Pas sûr qu'on le revoit sous le maillot écossais. Du moins temps que Gregor Townsend sera en poste.