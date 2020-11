International à deux reprises (en 1963), le natif de l'Hérault - qui avait joué durant cinq saisons au Stade cadurcien entre 1957 et 1962 - avait disputé 192 matchs avec le club corrézien, dont trois finales de championnat de France, toutes perdues. S'il avait ensuite porté pendant cinq ans le maillot de Tulle (entre 1975 et 1980), Roger Fite est resté un personnage à part dans l'histoire du CAB, y laissant une trace indélébile. Le club lui a rendu hommage dès ce samedi matin sur les réseaux sociaux. Après sa carrière de joueur, Fite était devenu un important dirigeant fédéral, notamment président du comité du Limousin.

A sa famille, ses proches et au club de Brive, Midi Olympique et Rugbyrama présentent leurs plus sincères condoléances.

Crédit photo : Twitter Brive