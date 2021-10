Max était le père d'Eric Gayraud, deuxième ligne champion de France avec Agen en 1988, et le grand-père de Pierre Gayraud, joueur actuel de Béziers, deuxième ligne lui aussi. Max Gayraud était diplômé des Arts et Métiers, il avait étudié à Aix en Provence puis il avait été directeur d'une entreprise de construction de maisons individuelles à Valence. À tous ses proches la rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama adresse ses plus sincères condoléances