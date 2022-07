Le RC Narbonnais est en deuil après le décès de son ancien dirigeant Jean-Louis Despoux ce dimanche 3 juillet à l'âge de 90 ans. Originaire de Bordeaux, il fut le président du club lors de deux périodes : entre 1986 et 1991, et de 1994 à 1995. Il laissera le souvenir d'un inconditionnel de Narbonne, qu'il a d'ailleurs continué de suivre de près après sa présidence.

A sa famille et à ses proches, la rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama adresse ses plus sincères condoléances.